Truy tìm chiếc xe bán tải đâm trọng thương 2 cha con, cháu bé nguy kịch

Theo thông tin từ người dân, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô bán tải màu đen phóng với tốc độ cao từ Lê Trọng Tấn rẽ từ cổng khu đô thị An Khánh đi vào Chung cư The Golden An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội.

Khi đến một lối rẽ, chiếc xe ô tô bán tải tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo cháu bé phía sau. Cú tông mạnh khiến cả hai cha con ngã xuống đường, cháu bé bị thương nặng.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế xe bán tải đã phóng xe đi thẳng.

Giày và phương tiện của nạn nhân

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân để giải quyết vụ việc. Hiện tại, một đoạn clip ghi nhận từ camera hành trình đã được người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân Sinh