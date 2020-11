Truy nã đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp ở Quảng Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định truy nã bị can Đỗ Xuân Hải, 41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam về tội “giết người”.

Đối tượng Đỗ Xuân Hải

Đỗ Xuân Hải là đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng chấn động ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, tối ngày 26/11, Đỗ Xuân Hải điều khiển xe máy mang theo súng tự chế và 1 con dao đến nhà chị Trần Thị Ly Na, SN 1982, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My để nói chuyện. Hải dùng súng bắn vào người chị Na, sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào chị này. Ngoài ra, Hải còn dùng dao chém vào người bà Trần Thị Lan (là mẹ ruột chị Na) và Trần Quang Huy (con trai chị Na).

Sau khi gây án, Hải cầm súng đến nhà ông Nguyễn Thành Tại, 49 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My và bắn ông này chết tại chỗ. Sau đó Hải vứt súng và xe máy lại rồi trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

