Truy bắt nhóm "quái xế" trong đêm, tạm giữ 5 phương tiện

Các trường hợp điều khiển xe máy lạng lách đánh võng

Các phương tiện trên do nhóm thanh niên gồm: Trần Gia Ph. (SN 2003, trú tại thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão), Đỗ Xuân Tr. (SN 2003, trú tại Quang Khải, xã Quang Hưng, huyện An Lão), Vũ Văn L. (SN 1994, trú tại Liễu Dinh, xã Trường Thọ, huyện An Lão), Nguyễn Tiến Đ. (SN 2003, trú tại Phương Chử Bắc, xã Trường Thành, huyện An Lão) điều khiển.

Một tài xế trong nhóm "quái xế" trên đã bỏ xe bỏ chạy, công an hiện đang tiếp tục xác định danh tính.

Qua làm việc, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm điều khiển xe lạng lách trên đường bộ trong đô thị, xe mô tô không có gương chiếu hậu.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ 5 phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: Báo Giao thông