Truy bắt nghi can trong vụ dùng dao quắm chém tử vong đối thủ vì mâu thuẫn cá nhân

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tập trung lực lượng truy bắt truy nghi can còn lại trong vụ trọng án tại huyện Việt Yên xảy ra ngày mùng 7 Tết. Danh tính nghi can được xác định làt Đỗ Văn Duy (SN 1987, trú tại thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Thẩm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 31/1 (tức mùng 7 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc tại cửa quán karaoke trên đường Nguyễn Thế Nho thuộc thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động xảy ra vụ án mạng khiến anh Trần Văn N. (SN 2002, trú tại thôn Cao Hảo, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Việt Yên, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh và một số địa phương tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan. Một số nhân chứng có mắt tại hiện trường cho biết, sau khi nghe thấy tiếng kêu lớn của nạn nhân thì phát hiện 2 nam thanh niên phóng xe bỏ chạy rất nhanh.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng truy bắt hung thủ. Đến ngày 4/2, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Văn Thẩm - nghi can trực tiếp dùng hung khí tấn công anh Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Đối tượng Trần Văn Thẩm.(Ảnh: Sỹ Quyết)

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Trần Văn Thẩm đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, theo lời khai của Thẩm, do có mâu thuẫn với anh N. nên sáng 30/1, Thẩm cùng với Đỗ Văn Duy chuẩn bị dao quắm rồi lấy xe máy đi theo dõi hoạt động của nạn nhân.

Đến rạng sáng hôm sau, hai đối tượng phát hiện anh N. đi xe máy trên đường Nguyễn Thế Nho nên áp sát rồi dùng dao quắm chém vào lưng nạn nhân. Ngay sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thẩm, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Đỗ Văn Duy.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Trưởng thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên cho biết, Đỗ Văn Duy sinh ra trong gia đình có 2 anh em. Tuy nhiên, không tu chí làm ăn mà lại ăn chơi, lêu lổng rồi nghiện ma túy. Duy vừa đi cai nghiện về địa phương vào tháng 6. “Duy không có công ăn việc làm, thường xuyên đi chơi lêu lổng. Tại địa phương, Duy chưa xảy ra mâu thuẫn, xô xát lớn với ai. Hiện cơ quan chức năng cũng làm việc với gia đình, nếu Duy có liên lạc về nhà thì khuyên can Duy ra đầu thú”, vị trưởng thôn thông tin thêm.

Cơ quan chức năng đề nghị ai biết thông tin về nơi lẩn trốn của Đỗ Văn Duy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang theo số máy: 02043.854.666 hoặc liên hệ trực tiếp với Đại úy Nguyễn Dương Hưng theo số điện thoại: 0983.853.969.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin