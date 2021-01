Trượt ngã sau cú phanh gấp, nam thanh niên bị xe tải cán trúng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 10h52 ngày 13/1, tại Thanh Hóa.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ phanh xe lại để tránh chiếc xe máy chạy cùng chiều đang định sang đường.

Sau cú phanh gấp, nam thanh niên trượt ngã xuống đường. Cùng lúc này, chiếc xe tải lưu thông theo hướng ngược lại đi tới. Do tài xế không tránh kịp nên đã cán trúng người nam thanh niên. Được biết, vụ tai nạn xảy ra khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến bình luận cho rằng, nam thanh niên chạy xe với tốc độ cao, khi gặp tình huống bất ngờ không kịp xử lý nên mới dẫn đến tai nạn.

"Chỉ một cú phanh gấp mà mất cả mạng người", "Nghĩ mà buồn cho bác tài", "Tết nhất đến nơi rồi, các bác đi lại cẩn thận"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

