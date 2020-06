Trưởng phòng Cục Cảnh sát Kinh tế làm Phó Giám đốc Công an Nghệ An

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Đại tá Cao Minh Huyền (sinh năm 1974), quê quán: thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; chức vụ: Trưởng phòng, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kể từ ngày 27/5/2020.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định cho đồng chí Cao Minh Huyền

Đại tá Cao Minh Huyền (bên trái) - tân Phó Giám đốc Công an Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định: đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh là một đồng chí trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có quá trình phấn đấu liên tục và đạt nhiều thành tích, kết quả nổi trội trong công tác và chiến đấu. Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã dành sự tín nhiệm, quan tâm, ghi nhận và bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng về với cơ sở Đại tá Cao Minh Huyền sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định Công an tỉnh Nghệ An là môi trường tốt, là nơi tôi rèn, bồi dưỡng, thử thách để Đại tá Cao Minh Huyền tiếp tục cống hiến.

Phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tin tưởng giao trọng trách này. Nghệ An là vùng đất cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Cao Minh Huyền khẳng định, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An là vinh dự song cũng là trách nhiệm rất lớn với bản thân. Đại tá Cao Minh Huyền hứa tiếp tục nỗ lực rèn luyện phấn đấu, trau dồi kiến thức, tập trung dân chủ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn