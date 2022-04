Trương Hồ Phương Nga tiết lộ lý do giữ im lặng trong vụ kiện liên quan đến đại gia Cao Toàn Mỹ

Những ngày gần đây, vụ kiện đình đám giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và "đại gia công nghệ" Cao Toàn Mỹ bất ngờ nhận được sự trở lại của dư luận. Trên mạng xã hội TikTok, các đoạn clip ngắn chiếu lại những diễn biến trong phiên tòa này nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó đáng chú ý nhất là những lập luận sắc bén của Phương Nga tại tòa tự bào chữa cho mình khiến nhiều người không khỏi nể phục.

Mới đây, trong chiều 2/4, một hot TikToker đã mời hoa hậu Phương Nga livestream cùng mình. Trong dịp này, Phương Nga đã thoải mái chia sẻ về những gì đã diễn ra cùng những chiêm nghiệm của chính bản thân sau biến cố khó quên nói trên.

Phương Nga chia sẻ: "Khi xem lại những clip trên TikTok bây giờ, cảm giác của mình là cảm thấy may mắn bởi vì mình từng nghĩ sẽ sống một thời gian dài trong tù, còn bây giờ thì cảm thấy quý cuộc sống hơn bao giờ hết, được đi làm, được nghe nhạc, đọc báo, lên mạng và làm những việc bình thường nhất".

Trương Hồ Phương Nga trò chuyện với một nam hot Tiktoker sau khi những đoạn clip về vụ kiện của mình trước đó được lan truyền trở lại

Bên cạnh đó, Phương Nga cũng tiết lộ lý do mình giữ im lặng trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến đại gia Cao Toàn Mỹ. Bởi lẽ, trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, do cô am hiểu và tường tận quá trình và nguyên tắc trong các phiên tòa nên mới tỏ ra bản lĩnh, tự mình bào chữa cho chính mình.

Tuy nhiên, Phương Nga thẳng thắn cho hay: “Thật ra không phải trong vài ngày đâu, tôi đã có 2 năm 3 tháng ở trong trại giam. Mặc dù không có sách báo, cũng không được tìm hiểu gì cả, nhưng có nhiều cách để mình có thể xác định đâu là thông tin đúng.

Ồn ào của Trương Hồ Phương Nga từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Lúc tôi im lặng không phải là tôi biết luật. Tôi hoàn toàn không biết Việt Nam có luật đó. Tôi im lặng là vì lúc đầu tôi vào, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi không muốn nói bất cứ điều gì để sau này bất lợi hay có thể làm tôi stress hơn”.

Về chuyện riêng tư của bản thân, cụ thể là chuyện kết hôn, Phương Nga cũng thoải mái tâm sự rằng, ở thời điểm hiện tại, cô không mấy để tâm mà quan trọng nhất là có người cùng đồng hành khi bản thân gặp khó khăn".

Trương Hồ Phương Nga ở thời điểm hiện tại

Trước đó, trong một clip mới đây được dân mạng đào lại, Trương Hồ Phương Nga cũng từng tâm sự về bài học trong cuộc sống mà cô đúc rút được sau những ồn ào đời tư.

Nàng Hậu chia sẻ: "Bài học lớn nhất của em là đừng bao giờ giao cuộc sống của mình cho người khác trong tất cả mọi việc. Kể cả từ tình cảm đến công việc, mình phải là người cuối cùng ra quyết định và dù đúng dù sai đi chăng nữa đó cũng phải là quyết định của mình".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn