Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cáp quang AAG sẽ được khôi phục

Thông tin này được đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam cập nhật.

Được biết về tiến độ sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra trên tuyến cáp quang biển quốc tế Asia America Gateway (AAG) sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2020.

Trước đó, tuyến cáp quang biển quốc tế AAG được xác định gặp sự cố trên nhánh S1H từ chiều hôm 14/11 vừa qua. Vị trí gặp sự cố là tại vị trí cách trạm cập bờ Vũng Tàu của tuyến cáp khoảng 163 km.

Mặc dù vậy nhưng sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG vẫn chưa được khắc phục xong.

Theo Ictnews đưa tin, nguyên nhân theo nhận định của chuyên gia, là bởi trong khoảng 3 năm gần đây, vì tuyến cáp quang biển AAG thường xuyên gặp sự cố nên các nhà mạng như Viettel, CMC Telecom, NetNam… đã có kế hoạch để giảm tỷ trọng dung lượng kết nối quốc tế qua tuyến cáp. Dung lượng Internet Việt Nam đã được bổ sung thêm qua các tuyến cáp mới là APG (đầu năm 2017) và AAE-1 (đầu năm ngoái) nên về lý thuyết tỷ trọng dung lượng qua TGN-IA và AAG giảm đi, và Internet Việt Nam sẽ ảnh hưởng ít hơn trước khi có một trong những tuyến cáp quốc tế bị sự cố.

Là tuyến cáp có tổng chiều dài 20.191 km, với lưu lượng thiết kế ban đầu là 2 Tb/giây và liên tục được nâng cấp theo thời gian, AAG kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á (ASEAN) với Mỹ. Được đưa vào khai thác từ tháng 11/2019, tuyến cáp quang biển này đi qua Malaysia (Mersing), Singapore (Changi), Thái Lan (Sri Racha), Việt Nam (nhánh cáp rẽ vào Việt Nam dài 314 km, điểm cập bờ tại Vũng Tàu), Brunei (Tungku), Hong Kong (South Lantau), Philippines (Currimao) và Hoa Kỳ (Guam, Hawaii và California).

Chỉ trong khoảng hơn một tháng cuối năm 2019, tuyến cáp AAG đã 2 lần gặp sự cố gây ảnh hưởng đến kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến.

Cụ thể, tàu sửa cáp đến vị trí cáp lỗi vào sáng ngày 7/1. Dự kiến, mối hàn đầu tiên sẽ được bắt đầu vào 10h ngày 12/1 và thời gian hoàn thành mối hàn cuối cùng dự kiến là vào 22h ngày 14/1. Thời điểm đối tác quốc tế dự kiến sẽ hoàn thành việc sửa chữa, khôi phục hoàn toàn dung lượng trên nhánh S1I của tuyến cáp AAG là 4h ngày 15/1.

Với kế hoạch khắc phục các sự cố trên tuyến AAG kể trên, chỉ một tuần nữa, 100% dung lượng Internet Việt Nam đi quốc tế trên tuyến cáp biển này sẽ được khôi phục.

Ngoài tuyến cáp AAG, hiện tại còn có 2 tuyến cáp biển khác là Liên Á (Intra Asia - IA) và Asia Africa Europe 1 (AAE-1) cũng đang gặp sự cố. Trong đó, tuyến AAE-1 gặp sự cố ở nhánh S1H, còn tuyến IA bị lỗi trên 2 nhánh S1 và S2. Theo kế hoạch, tuyến cáp biển AAE-1 sẽ được sửa chữa từ ngày 22/1 và dự kiến hoàn thành vào 27/1. Còn hai nhánh S2 và S1 của tuyến cáp biển IA dự kiến sẽ lần lượt được sửa xong vào các ngày 29/1 và 3/2.

Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, việc xác định nguyên nhân chính xác của các sự cố đứt cáp quang nói riêng và sự cố cáp quang nói chung là khó khăn, phức tạp. Lý do là vì có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự cố như do thiên tai (hoạt động địa chấn), do hoạt động hàng hải (mỏ neo của tàu biển), do tác nghiệp của ngư dân trên biển hoặc do sự cố kỹ thuật bất thường...