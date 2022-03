Trung tá Nguyễn Đại Đồng làm Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng

Sáng 2/3, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định điều động và bổ nhiệm đối với Trung tá Nguyễn Đại Đồng - Trưởng phòng An ninh, văn hóa và thể thao Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Trung tá Nguyễn Đại Đồng - Trưởng phòng An ninh, văn hóa và thể thao Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: T.S).

Tại buổi lễ, Công an TP Đà Nẵng cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục phó cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng. Đại tá Trần Mưu nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/3.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trì