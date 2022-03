Trung Quốc: Xe 'điên' lao vào đám đông, 14 người thương vong

Theo Hoàn cầu Thời báo, vụ tai nạn xảy ra chiều 20/3, khiến 14 người bị thương. Đến 21h cùng ngày, 4 người trong số đó qua đời vì vết thương quá nặng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một chiếc xe hơi màu trắng lao vào làn đường dành cho xe thô sơ, và đâm trúng đám đông dường như đang dừng đèn đỏ.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn từ camera an ninh. Nguồn: Weibo

Ngay sau vụ việc, cảnh sát lập tức đến hiện trường và bắt giữ tài xế chiếc xe gây tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo Jimu News, hiện chưa rõ tài xế có say rượu hay không.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền phong