Trúng nọc độc của rắn hổ mang phun, sư tử gầm thét bỏ chạy

Nếu như rắn hổ mang thông thường (Cobra) nổi tiếng về nọc độc chết người của mình thì loài rắn hổ mang phun nọc (Spitting cobra) còn đáng sợ hơn khi chúng có thể phụ nọc độc về phía đối thủ ở khoảng cách 3 mét.

Chất độc mà chúng phun ra thường là loại độc thần kinh và các thành phần gây hại cho mô. Nhờ khả năng này, loài rắn hổ mang phun có thể bảo vệ mình trước những kẻ thù to lớn hơn mình gấp nhiều lần.

Trong clip trên đây, khi thấy con sư tử đực có ý định tấn công mình, con rắn hổ mang đã lập tức phun nọc độc vào mặt con sư tử khiến cho con thú này phải gầm lên rồi bỏ chạy. Bị trúng nọc độc, rất có thể con sư tử này sẽ bị mù mắt.

Rắn hổ mang phun nọc chủ yếu được tìm thấy ở miền nam châu Phi, Đông Nam Á. Ở nam Phi, chúng thường được thấy ở các đồng cỏ và khu vực bán sa mạc khô cằn. Ở Đông Nam Á, chúng thường được thấy trong các khu rừng, ruộng, đồng cỏ và thậm chí là ở gần khu định cư của con người.

