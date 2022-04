Trung Đô bão lãi lớn năm 2021

Toà nhà của CTCP Trung Đô tại Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh. Ảnh: Văn Dũng

CTCP Trung Đô (UPCOM: TDF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo đó, trong năm qua, doanh thu thuần TDF đạt 802,3 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm trước, lãi ròng đạt 94,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản TDF đạt 1.236,8 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là hàng tồn kho (345,6 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (171,1 tỷ đồng), tài sản dở dang dài hạn (338,8 tỷ đồng)...

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của TDF hơn 507,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 728,9 tỷ đồng, gồm vốn góp của chủ sở hữu 300 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 235,8 tỷ đồng và lãi chưa phân phối 120,3 tỷ đồng.

TDF có trụ sở chính tại số 205 đường Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An tiền thân là Công ty Kiến Trúc Vinh được thành lập năm 1958. Đến năm 2008, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Trung Đô.

Hiện, TDF có 6 đơn vị trực thuộc gồm Nhà máy Granite Trung Đô (tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô 1 (phường Trung Đô, TP. Vinh), Chi nhánh nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Chi nhánh CTCP Trung Đô – Trung tâm tư vấn Xây dựng Trung Đô (phường Trung Đô, TP. Vinh) và nhà máy Trung Đô Slab Stone (xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc). Trong đó, Nhà máy Trung Đô Slab Stone được thành lập ngày 14/4/2021, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ đá nhân tạo tấm lớn và các VLXD khác.

Tại ngày 31/12/2021, TDF có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT công ty) nắm giữ 15,75%, bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh (19,07%), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (10%), CTCP Phượng Hoàng PNIX (4,67%), còn lại 50,45% là của các cổ đông khác.

Đồ hoạ: Văn Dũng

Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu thuần của Trung Đô dao động không đáng kể, khi năm 2018 ở mức 554 tỷ đồng và đạt đỉnh vào năm 2019 với 663 tỷ đồng, trước khi giảm xuống 582,9 tỷ đồng vào năm 2020. Lợi nhuận thuần của Trung Đô cũng tỷ lệ thuận với doanh thu khi công ty này bão lãi 57 tỷ đồng năm 2018 và đạt 90 tỷ đồng năm 2019, trước khi giảm xuống 72,8 tỷ đồng năm 2020.

Được biết, TDF đang thực hiện dự án Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 656/QĐ0UBND ngày 13/2/2018 và phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh) của dự án là 2.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tự có của chủ đầu tư chiếm 22%.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng và lắp dựng hoàn thiện tổ hợp 2 dây chuyền sản xuất vật liệu Granit tấm lớn cao cấp (5 triệu m2/năm) và 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel đất đồi (55 triệu viên/năm), dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 1/1/2023.

Giai đoạn 2 là đầu tư xây dựng và hoàn thiện tổ hợp dây chuyền sản xuất ngói gốm sứ cao cấp (2,5 triệu viên/năm); 1 dây chuyền sản xuất vật liệu Granit tấm lớn cao cấp (2,5 triệu m2/năm) và 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel đất đồi 2 (55 triệu viên/năm). Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trước tháng 3/2024.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn