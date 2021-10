Trùm sới bạc từng có 9 tiền án ra đầu thú

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã truy bắt đối tượng cầm đầu trong vụ đánh bạc xảy ra tại địa bàn huyện Quỳ Hợp vào ngày 18/10.

Đối tượng Đào Thế Hồng ra đầu thú tại cơ quan công an (Ảnh: M.K).

Trước sự vào cuộc ráo riết của lực lượng công an, chiều 22/10, Đào Thế Hồng (SN 1967, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) đã ra đầu thú. Hồng là đối tượng cầm đầu sới bạc "khủng" bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vào khoảng 18h ngày 18/10, tại khu vực đồi keo xóm Châu Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ (Ảnh: Đ.V).

Trong số những đối tượng bị bắt giữ, nhiều đối tượng đã có tiền án đến từ các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu (Nghệ An) và một số địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. Có 6 đối tượng đánh bạc bị bắt là phụ nữ.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ (Ảnh: Đ.V).

Qua điều tra xác minh, công an phát hiện ổ nhóm này do Đào Thế Hồng là đối tượng cộm cán, cầm đầu. Hồng đã có 9 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, đánh bạc. Tại thời điểm phá án, Hồng cùng con trai là Đào Xuân Tân (SN 1992) và một số đối tượng lợi dụng đêm tối đã chạy trốn. Hơn một ngày sau, cảnh sát đã bắt được Đào Xuân Tân.

Ngày 20/10, ban chuyên án tổ chức 2 tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng cầm đầu Đào Xuân Hồng tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp.

Lực lượng công an thi hành lệnh khám nhà Đào Thế Hồng. Trong ảnh là đối tượng Đào Xuân Tân (Ảnh: M.K).

Được biết, việc tổ chức đánh bạc do Hồng chỉ đạo. Giúp sức cho Hồng là con trai Đào Xuân Tân cùng một số đàn em khác. Mỗi khi tổ chức đánh bạc, Hồng chọn địa điểm kín và thay đổi thường xuyên.

Hồng còn phân công nhiệm vụ cho đàn em sử dụng xe ô tô loại 16 chỗ để chở các con bạc đến địa điểm theo yêu cầu của Hồng. Để đối phó với cảnh sát, Hồng giao một số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới có sử dụng bộ đàm để liên lạc.

Để vào được sới bạc do Hồng điều hành, mỗi con bạc phải nộp 1 triệu đồng cho đám đàn em của Hồng.

Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ổ nhóm đánh bạc do Hồng cầm đầu được tổ chức rất chuyên nghiệp, đã bị lực lượng công an theo dõi trong thời gian dài. Các đối tượng trong sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức đánh bạc gây khó khăn cho việc điều tra phá án.

Chiếc xe 16 chỗ được sử dụng để chở các con bạc (Ảnh: Đ.V).

Địa điểm các đối tượng chọn để tổ chức đánh bạc là nhà dân, khách sạn kiên cố và đặc biệt là các đồi núi hiểm trở, ít người qua lại và cách xa dân cư.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí