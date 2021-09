Trùm ma túy mang lệnh truy nã đặc biệt sa lưới

Ngày 9/9, Công an thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang hoàn tất thủ tục để bàn giao Nguyễn Khắc Hậu (46 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra về tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Cảnh sát đưa Hậu từ huyện Bảo Yên về Công an thị trấn Phố Lu. Ảnh: Công an Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng, năm 2010, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất cấm. Hậu được xác định nằm trong đường dây này nhưng ông ta đã bỏ trốn, cư trú ở tỉnh khác rồi lấy vợ, sinh con. Hậu sau đó bị phát lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 13/9/2010.

Ngày 29/8, Hậu làm thủ tục đăng ký tạm trú tại TDP Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, nhưng trong khoảng thời gian chờ lại không ở nơi đăng ký tạm trú. Từ dữ liệu này, cảnh sát xác minh từ nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát hiện ông ta đang ở nhà vợ tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Chiều 1/9, Công an thị trấn Phố Lu xác định Hậu là người đang bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã. Một ngày sau, công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Hậu khi ông ta đang lẩn trốn ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn