Trong ngày cưới, cô dâu bị nhóm đàn ông vây quanh, giở trò xô đẩy đến méo mặt, thấy "bàn tay hư hỏng" trên ngực cô mà ai nấy phẫn nộ!

Tại Trung Quốc, có tục “náo tân hôn” vào ngày diễn ra lễ cưới. Người ta cố gắng làm khó cô dâu chú rể bằng nhiều cách khác nhau. Thậm chí ở đêm tân hôn, bạn bè của cô dâu chú rể còn đến để trêu chọc, đưa ra hàng loạt thử thách để cặp đôi nhân vật chính không thể “yên ổn hành sự” được.

Tuy nhiên, những năm gần đây, phong tục đó càng ngày càng bị biến tướng. Nhiều cư dân mạng xứ Trung đăng tải các đoạn video ghi lại những rắc rối do bạn bè cô dâu chú rể gây ra. Nhiều trò “náo tân hôn” khiến người ta ngán ngẩm, thậm chí lên án về độ phản cảm, không thể nào chấp nhận được.

Cô dâu bị lợi dụng sàm sỡ ngay lễ cưới

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh cô dâu chật vật thoát khỏi cảnh bị một đám đàn ông vây chặt gây chú ý.

Trong đoạn clip, gương mặt cô dâu tỏ ra vô cùng đau đớn trong vòng vây. Thậm chí có một bàn tay đang có động tác dường như “tấn công bộ ngực” của cô.

Những người khác hò reo, xô đẩy cô dâu. Nhìn nhân vật chính chật vật, khổ sở chống đỡ, ai cũng thấy xót xa trong lòng. Cư dân mạng xứ Trung phẫn nộ cho rằng phải chăng đám đàn ông này đang lợi dụng ngày tân hôn để gây rối và có hành vi mờ ám đáng lên án.

Đàn ông lợi dụng để sàm sỡ cô dâu.

Ở một đoạn video khác, phù dâu bị nhóm khách nam hò nhau bế rồi ném lên giường. Sau đó họ dùng chăn bông phủ lên người phù dâu. Có lẽ ai rơi vào khoảnh khắc đó cũng sẽ khiếp hãi đến tột độ.

Tất cả những trò trên chẳng biết vui vẻ được bao nhiêu nhưng chúng vô cùng thiếu tôn trọng đến phụ nữ trong đám cưới.

Các ý kiến đều tỏ thái độ ngán ngẩm, lên án một cách quyết liệt. Đúng là đôi khi, vui thôi đừng vui quá bởi chẳng phải ai cũng có ý thức trong việc chơi đùa, dễ gây nên những trải nghiệm tồi tệ đối với người trong cuộc.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc