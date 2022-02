Trộm 16 TV của khách sạn đem bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 24/2/2022, thông tin từ VKSND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc đối với Phạm Đức Mạnh (SN 1996, ngụ phường Quang Tiến, xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS 2015.

Phạm Đức Mạnh tại cơ quan Công an

Theo đó, từ ngày 14/1/2022 đến ngày 26/1/2022, Mạnh đã đột nhập vào một khách sạn trên địa bàn TP Phú Quốc lấy trộm tổng cộng 16 cái TV hiệu LG có giá trị gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước đây là người làm thuê cho chủ khách sạn là ông Lê Kim Long (ngụ TP Phú Quốc) nên y nắm rõ quy luật hoạt động của khách sạn.

Sau khi nghỉ việc tại đây, do không có tiền tiêu xài, Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của khách sạn.

Sau khi lấy trộm được 16 TV nói trên, Mạnh đã rao bán trên mạng với giá 3 triệu đồng/chiếc. Để tạo sự tin tưởng cho người mua, Mạnh giới thiệu đây là hàng thanh lý.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: baovephapluat.vn