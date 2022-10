Triệt phá tụ điểm 'bay lắc' trá hình quán Massage

Tang vật và các đối tượng.

Theo đó, rạng sáng ngày 23/9/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải An phối hợp với Công an phường Đông Hải 2 (quận Hải An) xóa phá ổ nhóm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Massage Sao Mai ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 10 đối tượng, gồm: Kiều Thanh Tâm (SN 1981, trú tại Diên Khánh, Khánh Hòa); Lê Văn Hùng (SN 1995, trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Lý Văn Hạc (SN 1995, trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và 7 đối tượng khác. Qua kiểm tra nhanh, có 6/10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu giữ: 2 vỏ túi nilon màu trắng bên trong bám dính chất bột màu trắng, 2 cốc bên trong có chất lỏng màu nâu; 1 đĩa sứ màu trắng hình bầu dục, bên trong đĩa có chất bột màu trắng. Kết quả giám định các chất bột và chất lỏng có tổng trọng lượng là 0,61g Ketamine.

Ngày 1/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Thanh Tâm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và khởi tố bị can đối với Lý Văn Hạc, Lê Văn Hùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Trúc Khánh

Nguồn tin: baovephapluat.vn