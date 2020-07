Triệt phá hàng loạt tụ điểm massage kích dục

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 09/7/2020 tại quán cà phê “2768” thuộc Khu phố 4, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa do bà L.T.T (27 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) làm chủ, Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Hạnh kiểm tra, phát hiện tại phòng số 01 của quán có 01 nhân viên đang thực hiện hành vi “kích dục” cho khách.

Các nhân viên kích dục cho khách bị bắt quả tang

Cùng ngày, tổ công tác khác của Công an thành phố cũng phát hiện trường hợp nhân viên nữ của quán cà phê có hành vi massage “kích dục” cho khách tại quán cà phê “Hoàng Vy Vy”, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa do L.T.T.H (38 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) làm chủ.

Tiếp đó, vào lúc 14h30 ngày 08/7/2020 Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra 03 cơ sở gồm cơ sở kinh doanh cà phê “Bảo Như”, hớt tóc “Kim Mê” và hớt tóc “Như Ý 1” đều thuộc khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Qua kiểm tra cả 3 cơ sở trên đều có trường hợp để nhân viên “kích dục” cho khách.

Công an TP Biên Hòa đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định.