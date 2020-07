Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 11 dưới mương nước sau một ngày mất tích

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 11/7, thi thể em P.T.T.C., (SN 2004, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) được phát hiện dưới mương nước dọc tỉnh lộ 11C ở xã Phong Hiền (huyện Phong Điền). Cách đó không xa, chiếc xe đạp của em này cũng được tìm thấy ở trên bờ.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh này. Thi thể nạn nhân hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng trên địa bàn xã Phong An) để thực hiện công tác điều tra.

Các trang mạng xã hội đăng tải thông tin tìm kiếm em C.

Được biết, em C. là học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền). Sáng ngày 10/7, em C. dự lễ tổng kết năm học, sau đó mất tích cho đến khi thi thể được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.