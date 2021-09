Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng giao dịch trên 200 tỷ đồng

Ngày 21/9, Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Quy mô giao dịch của đường dây này là trên 200 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, PC02 Công an tỉnh Hà Giang phát hiện một nhóm đối tượng tại tỉnh Tuyên Quang cấu kết với các đối tượng tại tỉnh Hà Giang thành lập đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý (Ảnh công an cung cấp).

Các đối tượng đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bongda88.com, sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược. Kết thúc trận bóng, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền. Sau đó, người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau.

Xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang web quốc tế với quy mô lớn, PC02 Công an tỉnh Hà Giang đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang xác lập chuyên án trinh sát VA-125B nhằm triệt xóa đường dây tội phạm này.

Tối 19/9, PC02 Công an tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích, tiến hành bắt giữ 14 đối tượng gồm: Phan Minh Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đức Quang (SN 1990) cùng trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Nguyễn Thành Duy (SN 1989), Nguyễn Trung Thuận (SN 1992), Nguyễn Thanh Hưng (SN 1982), Nguyễn Văn Hà (SN 1985), Hoàng Hải Tuệ (SN 1989), Nguyễn Văn Nguyên (SN 1988), Dương Văn Thông (SN 1989), Phùng Đức Chính (SN 1995), Nguyễn Hữu Tú (SN 1993), Đào Mạnh Hùng (SN 1987); Hoàng Duy Bằng (SN 1987) và Phạm Mạnh Tuấn (SN 1991) cùng trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

Tang vật thu giữ gồm: 4 xe ô tô các loại, 24 điện thoại di động, 3 USB lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cá độ bóng đá và tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch từ 1/7 đến nay ước tính khoảng trên 200 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí