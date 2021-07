Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 400 tỷ đồng

Ngày 5/7, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo, giao Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), Phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu (Phòng 8) phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an tỉnh Bình Định huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tiến hành triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 24 điểm, triệu tập các đối tượng.

Trong đó, gồm có: Võ Văn Cương (SN 1979, tức Cương “lé”)- cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Thái Văn Lâm (SN 1990), Hà Trọng Đãi, Hồ Ngọc Tính (SN 1990), Trần Quang Ái (SN 1993), Hoàng Công Bình (SN 1987), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1987), Lê Xuân Hiếu (SN 1993), Phan Văn Phương (SN 1991), Thái Thanh Giảng (SN 1983), Đoàn Văn Thế (SN 1984), Lâm Thanh Băng Vũ (SN 1989), Nguyễn Như Nhuận (SN 1990), Nguyễn Minh Anh (SN 1994), Võ Thị Anh Thư (SN 1990), Huỳnh Văn Thi (SN 1994), Nguyễn Thành Công (SN 1993), Ngô Cửu Nhi (SN 1984), Lê Đức Tuấn (SN 1983), Phan Công Tích (SN 1988), Huỳnh Văn Tiến (SN 1976), Hồ Quốc Duy (SN 1983). Tất cả các đối tượng này cùng trú tại tỉnh Bình Định.

Đồng thời cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập 4 đối tượng khác là: Nguyễn Hoàng Vĩ (SN 1993), Ngô Thị Thẩm Thúy Hằng (SN 1989), Lê Anh Quốc Việt (SN 1994), Phạm Văn Sang (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Bình Định về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án, lời khai của các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ: Đầu năm 2020, Hoàng Công Bình, Võ Văn Cương và Đoàn Văn Thế nhận các tài khoản siêu tổng đại lý (Super Master) DU85, DU86, DU81 và DU79, DUF9. Sau đó, những đối tượng này cùng với các đối tượng Lê Xuân Hiếu, Phan Văn Phương, Phạm Trọng Đãi, Hồ Ngọc Tính, Nguyễn Hoàng Vĩ, Lâm Thanh Bằng Vũ, Nguyễn Như Nhuận tổ chức đánh bạc trên các tài khoản này bằng cách chia nhỏ các tài khoản rồi cấp cho các đối tượng có nhu cầu.

Các con bạc thực hiện việc cá độ bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet truy cập vào tài khoản các cấp có mật khẩu để tham gia đặt cược theo tỷ lệ cá cược trên trang mạng, quy định số tiền quy đổi theo điểm tương ứng với số tiền Việt Nam đồng đối với từng tài khoản.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, hình thức cá độ căn cứ kết quả trận đấu bóng đá tại giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia, giữa các câu lạc bộ của các nước trên thế giới, chủ yếu là các giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Euro. Kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng, thua và tổng hợp số điểm, số tiền thắng thua tương ứng và quy ước tổng hợp thanh toán trực tiếp với nhau vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 72021, tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỷ đồng .

Các đối tượng Thái Thanh Giảng, Lê Phước Thế, Phan Công Tích, Ngô Cửu Nhi, Lê Đức Huấn, Hồ Quốc Duy đã liên tục cá độ nhiều trận bóng đá trong một thời gian dài, có nhiều trận cá độ số tiền trên 5.000.000 đồng.

Kết quả khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ 6 xe ô tô, hơn 1.235.000.000 đồng 2 case máy tính, 2 máy tính xách tay, 45 điện thoại di động các loại, 5 thẻ ATM và một số sổ sách, đồ vật, tài liệu, giấy tờ khác có liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” “Đánh bạc” của các đối tượng.

Sau khi tiến hành khám xét khẩn cấp, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng và tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra theo thẩm quyền, đảm bảo việc xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân