Triệt phá "boong ke" ma túy giữa lòng TP Thanh Hóa

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy (Thúy Ké) tại cơ quan công an

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an TP Thanh Hóa đã phá thành công Chuyên án 620-T, xóa điểm mua bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân tại số nhà 02C/50 Lò Chum, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa do Nguyễn Thị Thúy (Thúy Ké), sinh năm 1971 cầm đầu.

Đây là một “boong ke” ma tuý phức tạp, tồn tại trong khu dân cư một thời gian dài. Bản thân Nguyễn Thị Thúy là đối tượng nguy hiểm, đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi như sử dụng các con nghiện để cảnh giới, giao hàng; chỉ bán vào ban đêm cho các con nghiện quen biết; xung quanh nhà cho xây dựng boong ke, hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố; lắp đặt camera, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì các đối tượng canh gác sẽ thông báo vào trong nhà để tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, lúc 16h ngày 30/6, tại số nhà 19/134 Đỗ Đại, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Đội CSĐTTP về ma túy, Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Thành (SN 1989, trú tại 129 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đang bán ma tuý cho người nghiện. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 23 gói heroin, 1 cân điện tử màu đen và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy.

Đấu tranh mở rộng vụ án, vào lúc 21h cùng ngày, Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy đang bán ma tuý cho người nghiện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thúy tại số nhà 02C/50 Lò Chum, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, lực lượng công an thu giữ 1 gói nilon màu đen chứa khối lượng 1,629g heroin.

Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông