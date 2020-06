Trị nám, tàn nhang và làm trắng da an toàn hiểu quả từ quả mướp hương

Công dụng của quả mướp hương

Mướp hương có tên khoa học luffa acutangula Roxb, giống như một loại mỹ phẩm chăm sóc da lành tính. Tác dụng làm đẹp kỳ diệu của mướp hương đã được phụ nữ Nhật Bản tìm tòi và ứng dụng từ rất lâu. Mướp hương không chỉ có công hiệu trị nám, tàn nhang mà còn giữ ẩm, làm trắng, căng mịn da; đồng thời làm tăng sản xuất tế bào mới và giảm sự xuất hiện sẹo, giải độc một cách tự nhiên, chống oxy hóa, chống lão hóa.

Công thức làm đẹp từ quả mướp hương

Mặt nạ dưỡng da

Cách 1: Ép 1 trái mướp sau đó cho thêm sữa tươi lạnh và mật ong, trộn đều thành dạng lỏng sệt, thoa lên mặt và cổ từ 15 - 20 phút rồi rửa sạch.

Cách 2: Lấy nước ép trái mướp (nửa quả) trộn cùng với nước cốt chanh (nửa quả), thêm vào sữa tươi, đắp lên mặt 10 - 15 phút và rửa sạch bằng nước. Loại mặt nạ này giúp tăng độ đàn hồi cho da, làm da căng bóng, hồng hào.

Giảm nếp nhăn

Lấy quả mướp, hoặc lá hoặc dây mướp thật non, giã nát rồi vắt lấy nước. Nước mướp này bôi mặt ngày vài lần, không những có thể giữ cho da đẹp mà còn giúp trị các bệnh như da tàn nhang, viêm lỗ chân lông, da đỏ và sần. Cách lấy nhựa mướp: dùng kéo cắt ngang dây mướp có quả cách mặt đất chừng 50cm để phần dây mướp cắm vào một bình thủy tinh sạch hứng nhựa mướp, dùng vải sợi nhỏ lọc lại cho sạch, đậy thật kín, để ngoài trời 1 đêm sau đó cho vào tủ lạnh dùng dần.

Khi sử dụng cho vào nước mướp một giọt dầu thơm, một chút rượu trắng (rượu gạo) và một chút axít boric (mua ở hiệu thuốc). Bôi hàng ngày vào buổi tối, để 30 phút sau đó rửa mặt sạch giúp nhuận hoạt da, sát khuẩn và tiêu độc.

Làm trắng da

Lấy 1 quả mướp tươi, chọn quả nào nhỏ, đặc ruột, ít hạt. Gọt vỏ, xay nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên mặt. Nếu muốn tăng độ kết dính có thể thêm ít bột yến mạch. Để trong vòng 15 - 20 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Dùng 1 - 2 lần/tuần để cung cấp độ ẩm và làm trắng da tự nhiên. Không nên đắp quá nhiều có thể gây bít da và nổi mụn. Ngoài ra, nước ép trái mướp có thể đổ vào nước ấm để rửa mặt, cũng làm cho da trở nên sáng mịn màng, giảm nếp nhăn.



Chữa sạm da

Dùng 1 quả dưa chuột tươi, 1 quả mướp non (nhỏ bằng quả dưa chuột). Cả hai để cả vỏ xay nát, lọc lấy nước cốt để trong tủ lạnh dùng trong ngày (2 - 3 lần) thoa lên mặt, sau 30 phút rửa mặt lại với nước lạnh, có công dụng trị chứng sạm da, giúp da mịn màng.

Trị mồ hôi chân quá nhiều

Lấy mướp già đốt thành tro, tản rắc ở trong giày, chân trần không tất đi vào giày liên tục 15 ngày.

Giảm cân bằng mướp hương

Theo các nghiên cứu, cứ 100g quả mướp có chứa 95,1g nước, 0,9g protid, 0,1g lipid, 3g glucid, 0,5g xeluloza, 0,5g chất tro, 28mg canxi, 45mg photpho, 0,8mg sắt, 160mcg betacaroten, 0,04mg vitamin B1, 0,06mg vitamin B2, 8mg vitamin C... do đó, quá trình giảm cân của bạn còn được hỗ trợ bở sự giúp sức của các vitamin B hoạt động ở tuyến giáp, vitamin C chuyển đổi glucose cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Chỉ với nguyên liệu là quả mướp hương quen thuộc, bạn đã có cho mình những công thức làm đẹp đơn giản, an toàn mà hiệu quả cho bản thân. Chúc các bạn thành công nhé!