Trị mụn trứng cá cực hiệu quả cho đấng mày râu

Môi trường ô nhiễm, bụi bẩn hiện nay gây nên rất nhiều vấn đề cho da, trong đó phổ biến nhất là mụn trứng cá. Hầu như ai cũng từng gặp phải vấn đề này. Nếu như trước đây, trị mụn, làm đẹp da là những vấn đề của riêng chị em phụ nữ, thì tới nay đã có rất nhiều bạn nam chú ý đến làn da của mình. Hãy cùng tìm hiểu những bí quyết ngừa mụn làm đẹp da đơn giản mà hiệu quả dành riêng cho nam giới.

Cung cấp đầy đủ vitamin A và C

Vitamin C là một trong những dưỡng chất cần thiết và quan trọng trong việc cải thiện sắc tố da bởi đặc tính của vitamin C là hỗ trợ bổ sung cấu trúc đồng nhất cho da, làm da tươi trẻ hơn. Đối với phái mạnh việc làm đẹp bằng cách cung cấp đầy đủ vitamin C cho cơ thể là 1 điều vô cùng cần thiết, nó giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ cho việc tái tạo da, ngăn ngừa tác nhân gây mụn, nâng cao độ tươi trẻ cho da mặt. Vitamin C có trong các loại hoa quả trái cây có màu đỏ, có thể tìm thấy nó trong lòng đỏ trứng gà, sữa không béo, hàu…

Vitamin A giúp làn da khỏe mạnh, thon gọn và ít ăn nắng qua các tác nhân gây hại của tia mặt trời. Làm đẹp bằng dưỡng chất Vitamin A là 1 giải pháp tối ưu giúp cho phái mạnh có cơ mặt thon gọn, săn chắc, đem lại làn da mịn màng, không mụn. Vitamin A được tìm thấy nhiều nhất trong các thực phẩm, thức ăn giàu Beta Carotene, phải kể đến như: đu đủ, dưa hấu, cà rốt, khoai tây,…và vô số các loại trái cây có màu sẫm khác.

Giữ ẩm cho da

Làm đẹp bằng cách giữ ẩm cho da không chỉ của riêng các chị em mà nam giới cũng cần chú ý nếu muốn sở hữu làn da khỏe mạnh. Nên chọn các sản phẩm giữ ẩm nhẹ hoặc không dầu là tốt nhất. Dùng sau khi tắm để dưỡng ẩm cho da. Cũng nên thoa sản phẩm dưỡng ẩm lên da trước khi đi ngủ, nhất là vào mùa đông hoặc khi khí hậu khô hanh.

Uống nước thường xuyên

Ai cũng biết việc cung cấp nước thường xuyên không những giúp cơ thể thanh lọc tốt mà còn giúp cho da dẻ có được độ đàn hồi và độ ẩm tốt, tăng sức sống và ngăn ngừa các nhân tố gây mụn. Đối với nam giới, việc uống từ 2-2,5 lít nước một ngày sẽ giúp đào thải chất độc hại, bổ sung độ ẩm cần thiết cho da. Đây chính là cách làm đẹp đơn giản nhất mà hiệu quả mang lại không hề thua kém bất cứ loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

Thường xuyên luyện tập thể dục

Tiêu chuẩn da đẹp của phái mạnh là có được độ láng mịn và săn chắc cần thiết, nó tạo nên được sự quyến rũ và thu hút mọi ánh nhìn. Để da láng mịn thì đã khó nay để da săn chắc và khỏe khoắn lại càng khó hơn. Nhưng hãy yên tâm, làm đẹp bằng cách chăm thể dục thể thao sẽ nhanh chóng giúp cho các cơ mặt nam giới săn chắc và khỏe mạnh hơn, từ đó ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Mỗi ngày có thể dành từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ cho các hoạt động thể thao như: chạy bộ, cầu lông, nâng tạ, gym… việc vận động nhiều sẽ giúp đào thải chất độc ra ngoài, sức tuyến mồ hôi hoạt động tốt hơn tránh tình trạng bít lỗ chân lông. Ngoài ra chăm thể dụng còn giúp các bạn nam khỏe mạnh, giảm stress, điều hòa hóc-môn, tăng tuổi thọ. Làm đẹp bằng cách tập thể dục chính là phương pháp tối ưu nhất cho làn da không mụn ở nam giới.

Đắp mặt nạ

Làm đẹp bằng các loại mặt nạ thiên nhiên không còn là chuyện của riêng chị em. Hiện nay có rất nhiều loại mặt nạ giúp nam giới có làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa munnj hiệu quả.

Làm đẹp bằng mặt nạ mật ong. Mật ong vừa có tác dụng trị mụn vừa duy trì độ ẩm giúp da trắng hồng và xóa mờ vết thâm. Trộn 1 thìa mật ong, 1 thìa sữa ong chúa, 1 quả trứng gà, 1 lượng vừa đủ bột phấn hoa, hoà cùng với nước sạch. Bôi hỗn hợp này lên mặt, sau 20 phút thì rửa mặt bằng nước ấm. Mỗi tuần chỉ nên tiến hành 1 hoặc 2 lần.

Làm đẹp bằng mặt nạ bột yến mạch. Rất đơn giản hãy nấu bột yến mạch với nước thay vì sữa (đối với da nhờn) và để cho hỗn hợp nguội bớt đi. Sau đó bôi 1 lớp hỗn hợp này lên bề mặt da và nằm yên trong vòng 20 phút. Khi mặt nạ bột yến mạch bắt đầu khô lại, hãy dùng nước ấm đề từ từ lột mặt nạ ra. Kiên trì thực hiện, các bạn nam sẽ có làn da như ý muốn.

Bảo vệ da dưới nắng gắt

Các bạn nam thường quan niệm rằng làn da rám nắng sẽ thể hiện được sự khỏe mạnh và quyến rũ của người đàn ông. Điều này cũng có phần đúng. Tuy nhiên nếu coi đây là một phương pháp làm đẹp thì hoàn toàn sai lầm. Để da dưới nắng quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ ung thư da, tăng khả năng bị mụn và làm mất đi các tế bào cần thiết cho da. Vì thế, hãy sử dụng khẩu trang, kem chống nắng khi ra đường để bảo vệ da trước những tác nhân gây hại của nắng.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn