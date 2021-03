Treo cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch về việc tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ. Đồng thời, thành lập các đoàn tổ chức trao tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc cho đại diện 6 tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc và người có uy tín trong đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Ngay từ khi có chủ trương của Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu rộng ý nghĩa của cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ, góp phần thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương đất nước”.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhìn chung chức sắc, chức việc, tín đồ và bà con nhân dân đều đồng tình, ủng hộ, tạo khí thế thi đua, sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực, đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác vào các dịp lễ lớn của dân tộc.

Nói về cuộc vận động này, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: “Ban Trị sự và đồng bào tăng ni, phật tử đều rất đồng tình, ủng hộ cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Việc treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hoá tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thể hiện lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội”.

Theo Linh mục Võ Văn Hoài, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bạc Liêu và Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, Nhân sự đại diện Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo và Tin Lành trên địa bàn tỉnh rất ủng hộ việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Điều này như một sự khẳng định, mỗi người con đất Việt, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều hướng về Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần về sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng một Việt Nam vững mạnh”.

Tác giả: V.Đức – T.Nguyễn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân