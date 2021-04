Trẻ hát rap ‘địa ngục trần gian’ tại hội thi bé ngoan, nhà trường nói gì?

Trẻ hát bài "Thiêng đàng" chứa những ca từ không phù hợp với trẻ.

Bà Huyền xác nhận đoạn clip trên được ghi tại trường tại Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan của trường.

Theo đó, vào ngày 27/3, các bé thi phần tài năng. Trong thời gian Ban giám khảo lên phòng chấm điểm, ký giấy khen để trao giải thì phụ huynh cho hai cháu bé lên sân khấu hát bài “Thiên đàng”. Giáo viên quản lý lớp đã không ngăn việc này lại.

Vài ngày sau, đoạn clip hai cháu hát bài người lớn đăng trên mạng xã hội, nhà trường phát hiện, đã mời giáo viên lớp học lên chấn chỉnh, yêu cầu rút kinh nghiệm; đồng thời báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột.

Theo bà Huyền, hai bé hát bài người lớn đều là thí sinh của Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan. Tuy nhiên, giáo viên không dạy các bé thể hiện ca khúc này. “Ban đầu đoạn clip được đăng lên TikTok với nội dung ghi giờ giải lao của các bé; sau đó được đăng trên Facebook nhưng không ghi nội dung trên khiến nhiều người hiểu nhầm là các bé dự thi ca khúc này”, bà Huyền nói.

Nhà trường đã kiểm điểm giáo viên để trẻ hát ca khúc không phù hợp

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip khoảng một phút ghi lại hai bé mầm non biểu diễn trên sân khấu Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan của trường Mầm non Hoa Sen với ca khúc "Thiên đàng"; ở phía dưới sân khấu là sự cổ vũ nhiệt tình của người lớn và các học sinh mầm non khác.

Ngay sau khi clip đăng tải, nhiều người cho rằng để trẻ hát ca khúc "người lớn" ngay trên sân khấu Bé khỏe - Bé ngoan là phản cảm, không đúng với môi trường giáo dục và không hợp với trẻ nhỏ.

Tác giả: Huỳnh Thủy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong