Trâu rừng điên cuồng húc văng sư tử, giải cứu con non khỏi nhát cắn chí mạng

Nguồn clip: Roaring Earth

Khi đang lang thang trên đồng cỏ, đàn trâu rừng bất ngờ lọt vào tầm ngắm của một con sư tử cái. Nhờ tốc độ vượt trội, con sư tử dễ dàng truy đuổi vào tóm gọn một con trâu non. Ngay sau đó, nó cắn chặt vào cổ con mồi để kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, cuộc đi săn lại không kết thúc dễ dàng như vậy.

Phát hiện con non đang gặp nguy, trâu mẹ lập tức lao tới tấn công sư tử một cách dữ dội. Thậm chí, nó còn dùng sừng húc bay lãnh chúa vùng đồng cỏ lên không trung để cứu đứa con tội nghiệp của mình.

Biết bị yếu thế, sư tử lập tức bỏ chạy thoát thân. Lần đi săn này có lẽ sẽ khiến nó phải ôm hận vì đã bị mất đi bữa ăn ngay trên miệng.

Trâu rừng châu Phi hay còn gọi là trâu Cape là một trong 5 loài vật lớn ở lục địa đen (Big Five) cùng với sư tử, báo hoa mai, tê giác và voi. Loài trâu này có thể nặng 1.000 kg. Một số chuyên gia ước tính chúng giết chết 200 người mỗi năm. Trâu rừng phân bố rộng rãi ở miền đông và nam châu Phi.

Trên thực tế, trâu rừng không phải sinh vật dễ bắt nạt ở châu Phi. Nếu sư tử săn mồi đơn độc và chủ quan thì hoàn toàn có thể bị thương nặng, thậm chí bỏ mạng. Không chỉ vậy, trâu rừng châu Phi còn được coi là mục tiêu nguy hiểm, bởi chúng có thể trở nên vô cùng hung dữ khi nhận thức bản thân đang gặp nguy hiểm.

Do đó, khi đi săn trâu, sư tử thường đi theo đàn, chọn con đơn độc, hoặc yếu nhất để dễ bề làm thịt. Tuy nhiên, nếu đàn trâu tập hợp lại cùng phản kháng thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

