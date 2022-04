Trao quyết định thăng quân hàm vượt cấp cho Trung úy xả thân cứu 4 người

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố, trao Quyết định thăng hàm vượt cấp của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung uý Thái Ngô Hiếu, người đã dũng cảm cứu 4 người bị đuối nước.

Lễ trao quyết định thăng cấp hàm cho Trung úy Thái Ngô Hiếu

Để ghi nhận tinh thần dũng cảm, gan dạ của Trung uý Thái Ngô Hiếu, quê quán Đô Lương, Nghệ An; cán bộ PC07, Công an tỉnh Đồng Nai đã có hành động dũng cảm cứu sống 4 nạn nhân đuối nước, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc và được Bộ trưởng Bộ Công an chấp thuận và ra Quyết định.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Đại uý kể từ ngày 10/4/2022 đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm và được Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai có thư khen; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đột xuất.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận lòng dũng cảm, xả thân cứu người của Trung uý Thái Ngô Hiếu. Đồng thời, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy và các xã ngành địa phương trong thời gian qua đã dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công an Đồng Nai. Từ đó làm động lực để ngành thực hành vững mạnh về bản lĩnh chính trị, tổ chức lực lượng và nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Trước đó, vào lúc 7h50 phút sáng ngày 10/4, tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, trong lúc cùng gia đình tắm biển, Trung uý Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Trảng Bom, thuộc phòng CSPCCC & CNCH nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một nhóm sinh viên đang tắm biển.

Ngay lập tức Trung uý Thái Ngô Hiếu đã nhanh chóng bơi ra biển, trực tiếp kéo được 3 người lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ, cấp cứu ban đầu.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong