Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Tiến Sỹ

Ngày 30/6, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài TNVN.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Tổng Giám đốc Đài TNVN.

Chúc mừng ông Sỹ nhận nhiệm vụ mới, Phó Thủ tướng mong muốn ông Đỗ Tiến Sỹ cùng tập thể Đài TNVN không ngừng nỗ lực phấn đấu để mãi mãi xứng đáng với tên gọi “Tiếng nói Việt Nam”.

Theo Phó Thủ tướng, việc điều động ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc Đài TNVN thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, truyền thông số, mạng xã hội trên nền tảng Internet đã đặt báo chí nói chung, trong đó có Đài TNVN, trước nhiều thách thức mới, đòi hỏi phải nhanh chóng cập nhật, thích nghi và chuyển đổi phương thức làm báo.

Đài TNVN cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất chương trình truyền dẫn phát sóng phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ sở của Đài, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn sóng.

Bên cạnh đó, Đài cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn vướng mắc còn tồn tại như tái cơ cấu Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đề án xây dựng Đài TNVN thành cơ quan đa loại hình, đa phương tiện hiện đại.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong