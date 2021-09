Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an 2 tỉnh

Thiếu tướng Lê Vinh Quy trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Hữu Tuấn.

Tại Đắk Lắk, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Hữu Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 8/9/2021.

Chúc mừng Thượng tá Lê Hữu Tuấn được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm chức vụ mới, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk và Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều đơn vị khác nhau, thời gian tới Thượng tá Lê Hữu Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao trình độ về mọi mặt để cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Văn Hóa.

* Tại tỉnh Quảng Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao Quyết định số 7289/QĐ-BCA-X01 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Văn Hóa giữ chức chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, kể từ ngày 8/9/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Tiến Nam mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Lê Văn Hóa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ