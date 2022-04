TP.HCM chỉ còn 1 ca F0 cách ly tập trung

Gần 100.000 trẻ từ 5-11 tuổi đã được tiêm vắc xin an toàn Trước đó thông tin tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế -xã hội, bà Lê Thị Huỳnh Như - phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết đến ngày 20-4, TP đã tiêm cho hơn 93.500 trẻ. Bên cạnh đó có 1.798 trẻ hoãn tiêm do đã mắc COVID-19 và chưa đủ thời gian để tiêm vắc xin. Có 458 trẻ được chỉ định chuyển đến bệnh viện để tiêm do có bệnh nền hoặc có cơ địa béo phì. Cũng theo bà Như, có những trường hợp phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiện sức khỏe các bé ổn định. Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. Bà Như khuyến nghị trường hợp sau khi tiêm vắc xin trẻ bị sốt cao, đau nhức tay nhưng chưa liên hệ được số điện thoại đã cung cấp thì có thể gọi đến tổng đài 1022 nhánh 3.