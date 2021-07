TP HCM thực hiện Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9-7

Chiều 7-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch diễn ra trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.

Chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết từ ngày 27-4 đến 18 giờ ngày 6-7, TP HCM ghi nhận 7.385 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố. Theo Chủ tịch UBND TP HCM, cả hệ thống chính trị và nhân dân TP đã vào cuộc quyết liệt và triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, chủ động để kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của đại dịch, cùng với mật độ dân cư rất cao tại TP và mức độ giao thương với các địa phương rất lớn nên công tác kiểm soát dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức.

Chính vì vậy, để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết TP HCM nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch: Áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 15 ngày trên toàn TP từ 0 giờ ngày 9-7. "TP HCM cần phải làm quyết liệt hơn nữa, xem đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo đảm cho sự phát triển dài hạn" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn tại chợ đầu mối Bình Điền - TP HCM Ảnh: HOANG TRIỀU

UBND TP Hải Phòng vừa có công văn gửi UBND TP HCM, cho biết Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ TP HCM một hệ thống Realtime PCR (1 máy đọc và 1 máy tách chiết); 22.000 khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 và sẵn sàng điều động 100 cán bộ y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm) hỗ trợ TP HCM phòng chống dịch Covid-19.



Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch để đạt kết quả cao nhất; thông tin rõ cho người dân biết rằng các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng hiện số ca nhiễm tăng nhanh nhưng nguồn lực TP vẫn bảo đảm. TP đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh và luôn bảo đảm hàng hóa phong phú dồi dào tại các siêu thị, chợ truyền thống.

Xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi cho rằng Chỉ thị 16 không phải là liều "thuốc tiên" đẩy lùi ngay dịch Covid-19, mà chính sự hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mới mang lại kết quả như mong muốn. Ông yêu cầu các địa phương, các ngành quán triệt đầy đủ, sâu và tổ chức thực hiện triệt để tinh thần Chỉ thị 16 lần này để sau 15 ngày TP sẽ kiểm soát được tình hình; không để kéo dài hơn nữa vì ảnh hưởng của điều này đến đời sống nhân dân và kinh tế - xã hội TP HCM là rất to lớn.

Về hoạt động giao thông vận tải, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Giao thông Vận tải tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ôtô, trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân… và một số phương tiện taxi chở người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết. Đồng thời, tạm ngừng hoạt động xe 2 bánh vận chuyển hành khách có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe 2 bánh truyền thống (xe ôm) vận chuyển hành khách. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh trong khu vực trong việc tổ chức giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa được liên tục, thông suốt.

Trong thời gian 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Y tế tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch theo quy trình 5 bước của TP. Tăng cường năng lực xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân, người lao động có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành chỉ tiêu lấy 5 triệu mẫu toàn TP. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhóm có nguy cơ cao và các doanh nghiệp trong KCX, KCN, Khu Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung. Thẩm định xong và tổ chức cho 43 doanh nghiệp trong KCX, KCN, Khu Công nghệ cao với 56.000 lao động vừa cách ly vừa sản xuất. TP triển khai Kế hoạch điều trị 10.000 - 20.000 ca nhiễm, phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao công an TP tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm chủ trương của trung ương và TP trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 914 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép. Công điện nêu rõ, dịch bệnh hiện vẫn diễn biến rất phức tạp ở TP HCM và đã lây lan khá nhanh ra một số địa phương khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực. Tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội. Đối với TP HCM, trong khi toàn bộ TP chưa được coi là vùng dịch thì tất cả những trường hợp đến từ, đi qua các khu vực chưa được công bố là vùng dịch đều phải khai báo y tế bắt buộc; chính quyền địa phương nơi đến phải lập danh sách quản lý, điều tra dịch tễ và có quyết định cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ. UBND TP HCM tăng cường chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ, dứt khoát, triệt để hơn nhằm sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế các ổ dịch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, không có tích lũy, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh..., không để bất kỳ người dân nào thiếu đói do dịch bệnh. T.Dũng

Tiếp nhận lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên của Pfizer Sáng 7-7, tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã tiếp nhận lô vắc-xin Comirnaty của Pfizer/BioNtech gồm 97.110 liều. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vắc-xin của Pfizer/BioNtech cho Việt Nam trong năm 2021. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh Bộ Y tế mong muốn Pfizer bảo đảm tiến độ cung ứng 31 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech trong năm 2021, đồng thời xem xét cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều vắc-xin và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam trong thời gian tới. Ngày 7-7, Việt Nam ghi nhận 1.007 ca mắc Covid-19, có 480 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca điều trị khỏi lên 8.557 ca, số ca tử vong là 102 ca. N.Dung

