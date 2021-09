Toyota Vios - Tiếp đà ngôi vương sedan hạng B trong tháng 8

Vios ra mắt khách hàng Việt vào năm 2003, tới nay đã có khoảng 200.000 xe được bán ra. Nhắc tới Vios, người ta thường nói về một mẫu xe đại diện cho sự bền bỉ trong vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, kinh tế trong sửa chữa bảo dưỡng và cả giá trị bán lại cao.

Vios thành công vang dội và luôn dẫn đầu thị trường xe. Các đối thủ lần lượt ra đời, đầu tiên là Honda City, rồi Hyundai Accent, Nissan Sunny, Suzuki Ciaz… cũng đã tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Nhưng, Vios vẫn là mẫu xe bán chạy nhất đủ để khẳng định chất lượng cũng như sự tin dùng mà khách hàng dành cho mẫu xe này. Và chúng ta vẫn thường được nghe những so sánh giữa phiên bản Vios G và Honda City RS, đây thực sự là cặp kỳ phùng địch thủ trong phân khúc sedan hạng B.

“Cá nhân mình thấy thiết kế của City trẻ trung thể thao nhưng Vios lại hài hoà các đường nét hơn, thể hiện sự năng động và không bị nhàm chán khi nhìn lâu”, anh Hoàng Ngọc Quý bình luận trong một chủ đề gây nhiều tranh cãi giữa Vios và City.

“Mình vẫn kết Vios hơn vì nó thực dụng đến từng chi tiết cũng như công năng, chạy đường xa chả lo nghĩ gì về khoản hỏng hóc dọc đường, phụ tùng thì sẵn có, mà gara nào cũng sửa được trong “một nốt nhạc”, xăng thì ăn ít, rõ ràng nếu xét tính kinh tế thì đó là một chiếc xe cực kỳ hợp lý”, anh Nguyễn Văn Hoà (Điện Bàn, Quảng Nam) chia sẻ trong câu lạc bộ Vios trên mạng xã hội Facebook.

Xét một các toàn diện, City có những điểm mạnh của riêng mình nhưng ngược lại Vios cũng chẳng chịu kém cạnh. Cùng khối động cơ 1.5L trong khi City RS cho công suất 119 mã lực còn Vios G là 106 mã lực nhưng thực tế vận hành không khác nhau là bao, cả hai cùng sử dụng hộp số vô cấp CVT, City RS có lẫy chuyển số thể thao nhưng hộp số CVT 7 cấp số ảo của Vios G lại xử lý tinh tế và mượt mà hơn.

Mặc dù chiều dài tổng thể của City RS lớn hơn Vios nhưng không gian nội thất bên trong lại tương đương nhau, thậm chí hàng ghế thứ nhất của Vios cho cảm giác ngồi thoáng rộng thoải mái hơn.

Hàng ghế thứ hai của cả hai xe đều rộng như nhau, nhưng tựa đầu ghế của Vios lại nâng hạ độ cao được còn City là cố định, hơn nữa, hàng ghế thứ 2 của Vios có thể gập 60:40 để gia tăng khoang hành lý phù hợp các hình dạng khác nhau, còn City là cố định, đây là tính năng rất ăn điểm của Vios. Chưa kể sàn để chân sau của Vios phẳng còn City có gờ nổi gây bất tiện cho người ngồi giữa hàng ghế sau.

Khoang chứa đồ của Vios rộng, phù hợp với cả các loại hành lý kích thước lớn

Khoang chứa đồ của City



Cả City RS và Vios G đều được trang bị hệ thống điều hoà tự động, trên City RS còn có thêm chế độ max cool và cửa gió cho hàng ghế sau nhưng theo các thí nghiệm mà hai kênh đánh giá xe có lượng người theo dõi nhiều trên youtube là Tipcar và Vietnam Roadtrip thì hệ thống điều hoà của Vios lại làm mát nhanh và sâu hơn trên City. Thực tế thì nhiều người dùng City cũng phàn nàn về hệ thống điều hoà của mẫu xe này không thực sự mát sâu trong những ngày hè nóng bức.

Xét về tính năng an toàn, cả Vios và City đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Asean NCAP với các tính năng an toàn chung như phanh ABS, BA, EBD, VSC, HAC,… nhưng Vios có thêm hệ thống hỗ trợ kiểm soát lực kéo TRC và 7 túi khí trong khi City không có TRC và chỉ có 6 túi khí, camera lùi trên City là 3 góc quay trong khi Vios vừa có camera lùi vừa có cảm biến quanh xe…

Không chỉ vậy, lốp dự phòng Vios cùng kích cỡ với lốp chính, đảm bảo an toàn cho khách hàng; trong khi lốp dự phòng City kích thước nhỏ hơn, dù để giảm khối lượng nhưng lại không đảm bảo an toàn.

So sánh hệ thống làm mát trên kênh Tipcar – Toyota Vios 28°C

So sánh hệ thống làm mát trên kênh Tipcar – Honda City 32°C

So sánh hệ thống điều hòa của Vios và City trên kênh Vietnam Road Trip

Giá bán cũng ảnh hưởng nhiều tới quyết định của người mua, City RS có giá niêm yết là 599 triệu đồng, trong khi Vios G là 581 triệu đồng. Tháng 9 này thì Vios G được hỗ trợ 26,5 triệu đồng (lệ phí trước bạ, camera hành trình…).

Đặt lên bàn cân, City hơn Vios cái này thì Vios lại hơn nhiều điểm kia, nhưng tính thực dụng và chi phí bảo dưỡng thì Vios lại ưu thế hơn. Theo nhiều thống kê, chi phí bảo dưỡng Vios từ 0 tới 100.000km hết khoảng 24 triệu đồng, con số này ở City là khoảng 32 triệu đồng. Người tiêu dùng thông thái sẽ biết cách chọn xe phù hợp nhất với nhu cầu mục đích cũng như điều kiện tài chính của bản thân.

Tác giả: LH

Nguồn tin: ANTT/NĐT