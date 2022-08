Top 6 đồ uống giúp giảm nhờn da mặt hiệu quả

Nước ép dưa leo

Các chuyên gia cho biết, mỗi 100g dưa leo chứa tới 95,3g nước. Do đó dưa leo là thực phẩm bổ sung nước cực hữu hiệu cho cơ thể và làn da của bạn.

Nguyên nhân da đổ dầu nhiều một phần là do bị thiếu độ ẩm. Từ đó tuyến bã nhờn phải hoạt động mạnh để cân bằng độ ẩm. Do đó việc cấp nước cho da là điều cần thiết, giúp bạn đẩy nhanh quá trình thải độc của cơ thể. Làn da từ đó cũng mềm mịn, hạn chế mụn hơn.

Nước ép cà rốt

Cà rốt được xem là thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn chăm sóc da dầu mụn hiệu quả. Hàm lượng vitamin A và beta – carotene trong loại thực phẩm này vô cùng dồi dào. Nó không chỉ tăng sức đề kháng cho da mà còn ức chế sự hoạt động của tuyến bã nhờn. Từ đó giúp bạn ngừa mụn, giảm nhờn, da căng mịn và khỏe khoắn hơn.

Ngoài ra, các dưỡng chất trong cà rốt còn có tính oxy hóa mạnh. Từ đó giúp bảo vệ tế bào da hiệu quả khỏi gốc tự do gây lão hóa. Đồng thời kích thích sản sinh dồi dào collagen, tăng độ đàn hồi cho da.

Nước dừa

Theo nghiên cứu, trong nước dừa có chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất điện giải có tác dụng giảm dầu nhờn, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả. Đặc biệt, uống nước dừa thường xuyên còn giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể giúp tăng tính đàn hồi và giúp da mịn màng hơn.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên cho thêm đường vào nước dừa vì nó sẽ làm giảm hiệu quả cấp nước cho da và làm tăng lượng Calories dư thừa gây hại cho sức khỏe.

Sữa chua

Sữa chua nổi tiếng với thành phần acid lactic và vitamin A. Nó không chỉ giúp chống lão hóa da mà còn kiểm soát dầu nhờn, tăng cường sức khỏe cho da. Ngoài ra, trong sữa chua còn chứa nhiều enzyme có lợi cho đường ruột, hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài. Từ đó ngăn ngừa mụn hình thành. Sử dụng sữa chua mỗi ngày sẽ giúp bạn có làn da tươi tắn, hồng hào hơn.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng sữa chua không đường để đắp mặt nạ dưỡng da. Lượng acid lactic sẽ giúp bạn nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông. Làn da sẽ được thông thoáng, kiểm soát bã nhờn, ngăn ngừa mụn hình thành.

Sinh tố chuối

Chuối chứa nhiều vitamin B, C, A, E, kali, kẽm, photpho, amino axit giúp bổ sung dưỡng chất giúp da thiết lập hàng rào tự nhiên vững chắc, bảo vệ da trước những tác hại của môi trường. Hơn thế nữa, các chất dinh dưỡng trong quả chuối còn kích thích cơ thể sản sinh collagen.

Nhờ vậy, giúp tăng cường phục hồi và làm mờ các vết thâm, sẹo. Việc duy trì uống sinh tố chuối mỗi ngày sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da, se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh, mịn màng, tươi trẻ hơn.

Nước ép bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C – loại vitamin thần dược của làn da. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C cao, bưởi có tác dụng loại bỏ các đốm trên da. Bên cạnh đó, vitamin C cũng có vai trò trọng yếu đối với sự hình thành collagen. Nhờ vậy, uống nước ép bưởi thường xuyên sẽ khiến làn da trở nên mịn màng, săn chắc hơn.

Ngoài ra, bưởi rất giàu chất xơ và nước, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó làm sạch da, giúp da thông thoáng không tích tụ bụi bẩn, bã nhờn gây bóng dầu và bít tắc lỗ chân lông.

