Vụ tai nạn nhắc tới xảy ra vào sáng ngày hôm qua (16/3) trên đường Phan Đình Phùng (Hà Nội). Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý, theo dõi từ số đông.

Theo chia sẻ của người chứng kiến thì vào thời điểm đó, khi lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, nam shipper tránh ô tô tải chạy cùng chiều rồi đâm trúng đuôi xe Lexus LX570 đang đỗ bên lề.

Cú đâm khá mạnh khiến một phần đuôi xe sang tiền tỷ này bị trầy xước khá nghiêm trọng. Trước tình trạng đuôi Lexus LX570 sau va chạm, nam shipper vừa cúi xuống nhặt hàng hoá bị vương vãi trên đường, vừa bật khóc nức nở. Có lẽ lúc đó, anh đang nghĩ tới khoản bồi thường với giá khá chát. Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới cố gắng an ủi, động viên nam shipper bình tĩnh.

Hình ảnh nam shipper đang nhặt hàng vương vãi trên đường sau va chạm.

Shipper bật khóc sau va chạm.

Dù không biết nguyên nhân cũng như diễn biến va chạm, nhưng nhiều dân mạng vẫn tỏ ý thông cảm với nam shipper. Tuy nhiên họ cho rằng đây là bài học đắt giá về an toàn giao thông đối với anh. Bởi thiệt hại về tài sản thì có thể kiếm tiền để đề bù, nhưng sự an toàn của bản thân cũng như người xung quanh sẽ không có cơ hội làm lại.

Nam shipper đâm vào đuôi xe Lexus 570

Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường.

