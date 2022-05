Tông vào đuôi xe tải, 1 tài xế tử vong

Khoảng 5h sáng 18/5, tài xế Nguyễn Quốc Cường (36 tuổi, TP Cần Thơ) điều khiển ô tô tải mang BKS 65C - 15778 lưu thông trên QL57C từ hướng huyện Ba Tri đi TP Bến Tre.

Khi đến đoạn thuộc ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre thì bất ngờ tông vào phần đuôi ô tô tải khác do tài xế Trịnh Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh A, TP Bến Tre) điều khiển đang lùi từ trong lề đường ra QL57C.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Cú tông mạnh làm tài xế Cường bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, phần đầu của ô tô tải 65C - 15778 bị biến dạng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh có mặt hiện trường phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: atgt.vn