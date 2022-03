Tông trực diện, tài xế xe máy bị cán 2 lần bay lên không trung: Camera bóc lỗi cả 2 bên

Vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh xảy ra vào chiều 21/3 vừa qua được camera ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo đó, va chạm xảy ra trên con đường lớn khi chiếc xe máy lấn làn đâm trực diện vào đầu xe tải đang di chuyển ngược chiều.

Nhiều người nhận ra tài xế xe tải không có dấu hiệu phanh khi thấy hướng điều khiển sai làn của xe máy này. Đáng nói, sau khi hất tung xe máy và cả người điều khiển lên cao, xe tải vẫn tiếp tục lao nhanh khiến nạn nhân tiếp tục bị cán lần thứ hai. Camera cho thấy nạn nhân văng một đoạn dài trên đường rồi tiếp tục bị hất lên không trung và rơi xuống đầu xe tải.

Xe tải lao nhanh sau khi va chạm với xe máy lấn làn

