Tông phải con bò, thanh niên "biến hình" sau cột điện, cảnh tượng khiến tất cả thất kinh

Theo thông tin trích xuất từ camera an ninh ghi lại cho thấy vụ tai nạn xảy ra trên đường làng hẹp, hai bên là mương rãnh, cây cối um tùm. Phía trên mặt đường, một đàn bò 3 - 4 con đang đi qua đi lại.

Một chiếc xe máy từ xa phóng thật nhanh đến, tông trúng vào đầu một con bò. Chiếc xe lảo đảo rồi đâm vào cây cột điện bên đường, nam thanh niên ngã mất hút xuống con rãnh ở ngay đó.

Tông phải con bò, thanh niên "biến hình" sau cây cột điện, cảnh tượng sau đó chết sững

Đoạn clip trên không phơi bày hết toàn bộ diễn biến vụ tai nạn, phần đông ý kiến cho rằng nam thanh niên đã chạy quá tốc độ, hơn nữa đường ở quê chật hẹp nên khó xử lý được tình huống. Số khác bày tỏ người dân không nên thả rông động vật trên đường, tránh nguy hiểm cho phương tiện di chuyển.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc