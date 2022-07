Tổng giám đốc Louis Capital cùng dàn nhân sự cấp cao từ nhiệm sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt

Ông Ngô Thục Vũ vừa từ nhiệm chức tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Louis Capital sau một năm gắn bó.

Trong bản "công bố thông tin bất thường" vừa được gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào hôm nay 19-7, phía Công ty CP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) cho biết hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Thục Vũ về việc từ nhiệm vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 18-7-2022.

Đáng chú ý, ông Vũ cũng chính là người ký tên để gửi bản "công bố thông tin bất thường" trên.

Dựa vào quy định của Louis Capital, cho đến khi hội đồng quản trị thông qua về việc miễn nhiệm này thì ông Vũ mới chính thức không còn là người nội bộ của công ty.

Theo tìm hiểu, ông Vũ chỉ mới ngồi "ghế nóng" của Louis Capital khoảng một năm, chính thức được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc vào ngày 6-9-2021. Đây cũng là thời điểm mà nhà đầu tư bày tỏ nghi vấn có bàn tay thao túng các cổ phiếu "họ Louis".

Trước khi lãnh đạo Louis Capital, ông Vũ từng giữ nhiều vị trí cấp cao tại Công ty CP Chứng khoán KimEng và Công ty tài chính cổ phần Điện lực.

Không chỉ ông Vũ mà thời gian này nhiều nhân sự cấp cao của Louis Capital như trưởng ban kiểm toán nội bộ, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng... cũng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Mới đây vào giữa tháng 6, ông Vũ cũng đại diện Louis Capital để gửi giải trình đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, về việc cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên liền.

Ngoài lý do biến động chung của thị trường chứng khoán trong nước, ông Vũ còn đưa thêm lý do: "Giá cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên liên tiếp do tác động từ thông tin người đứng đầu Louis Holdings đã bị bắt gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các đơn vị thành viên và giá cổ phiếu của công ty".

Trước đó vào giữa tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch Louis Holdings và ông Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt - về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nhân đã thông đồng với ông Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Khép lại phiên giao dịch hôm nay 19-7, mã TGG đang neo ở giá 5.910 đồng/cổ phiếu, tương đương biến động giảm gần 64% trong vòng một quý nay, đồng thời cách xa mốc đỉnh gần 75.000 đồng/cổ phiếu lập vào hồi tháng 9-2021 (-95% giá trị).

Về sức khỏe tài chính, tổng kết quý đầu năm 2022, Louis Capital gặt hái hơn 305 tỉ đồng doanh thu, tương đương tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời doanh nghiệp cũng mang về gần 19 tỉ đồng lãi ròng sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn còn lỗ hơn 350 triệu đồng. Phía doanh nghiệp giải trình kết quả kinh doanh khả quan là nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh với công ty liên doanh, liên kết.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, Louis Capital thống nhất đặt mục tiêu đạt 1.701 tỉ đồng doanh thu hợp nhất và lãi ròng sau thuế 122 tỉ đồng, tương đương mức tăng lần lượt 34% và 24% so với cùng kỳ năm trước.

