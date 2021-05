Tóm gọn con nghiện buôn ma tuý, rút súng ngắm công an

Ngày 5/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Ngân Văn Mạo (SN 1975, trú bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An), để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mạo là con nghiện lâu năm, hoạt động vô cùng tinh vi, kín kẽ và rất manh động. Đối tượng luôn mang theo nhiều vũ khí như súng, dao nhọn, lập lán trại trong rừng sâu để buôn bán ma túy.

Nhận định đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đồng thời, cắt cử nhiều trinh sát có kinh nghiệm dày công theo dõi, nắm bắt lịch trình di chuyển, thói quen hoạt động của Mạo.

Ngân Văn Mạo cùng số tang vật tại cơ quan công an

Tối 4/5 nắm được thông tin Mạo chuẩn bị có một cuộc giao dịch ma túy với số lượng lớn, Ban chuyên án đã họp bàn và quyết định vây bắt.

Quá trình bắt giữ, Mạo chống trả quyết liệt, thậm chí hướng súng về phía các trinh sát nhưng súng không nổ.

Các trinh sát nhanh chóng khống chế và bắt thành công Mạo ngay sau đó cùng toàn bộ tang vật gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng tự chế đã lên đạn, 1 con dao nhọn.

Tại cơ quan công an, Mạo thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong