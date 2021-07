Tôi hài lòng khi lựa chọn Arita Home

Cư dân Arita không tiếc lời khen căn hộ họ đang ở, về chủ đầu tư tận tâm

Uy tín của chủ đầu tư tạo nên niềm tin cho khách hàng

Anh Vinh cư dân sinh sống ở Arita Home cho biết “Về đây sinh sống được 3 năm rồi, tôi nhận thấy chủ đầu tư dự án rất có tâm và đầy trách nhiệm. Thường trong mùa hè và trước mùa mưa họ đều tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, sơn chống thấm… đầy đủ”.

Với trách nhiệm và tâm huyết đó, đến nay, sau hơn 3 năm đi vào sử dụng Arita Home vẫn luôn khoác tấm áo tươi mới đầy hi vọng như những ngày đầu. Những vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng công trình đều được ban quản lý, chủ đầu tư tiếp nhận và tìm cách khắc phục.

Thiết kế, thi công đảm bảo, công tác bảo trì bảo dưỡng được làm tốt, nên Arita được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Điều này khiến cư dân Arita thấy an tâm và đúng đắn khi chọn dự án làm chốn an cư.

Cảm nhận của những cư dân Arita Home

Vận hành và quản lý chuyên nghiệp

Sự hài lòng của cư dân Arita Home còn đến từ cơ chế vận hành và quản lý. Tại đây, hệ thống hệ thống ánh sáng, thông gió, PCCC, nước, máy lạnh,… được trang bị hiện đại. Nhờ được vận hành đúng kỹ thuật, kiểm tra bảo dưỡng theo định kỳ nên chúng luôn hoạt động hiệu quả.

Chủ đầu tư và Ban Quản lý đồng hành cùng cư dân trong việc duy tu, bảo dưỡng và phát triển các khu vực tiện ích nên dù thời tiết miền trung khắc nghiệt chung cư lúc nào cũng như mới.

Dịch vụ bảo vệ, an ninh, dịch vụ vệ sinh - cảnh quan - môi trường, dịch vụ lễ tân 24/7 làm việc tận tâm... mang lại không gian sống sách sẽ và an toàn, an tâm cho khách hàng.

Những phán ánh, tâm tư nguyện vọng của cư dân đều được bản quản lý ghi nhận thông qua các cuộc họp định kỳ. Các quy định được ban hành kịp thời, chặt chẽ, phù hợp.

Cùng với đó, các hoạt động cộng đồng được tổ chức và phát triển nhằm gắn kết mối quan hệ của cư dân, tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết hàng xóm thân ái. Những ngày Quốc tế thiếu nhi hay Quốc tế phụ nữ, trung thu… trở thành ngày hội của cư dân toàn dự án.

Các cảnh quan tiện ích của dự án được chăm sóc kỹ lưỡng

Hài lòng với không gian sống

Chị Thảo sống tại chung cư chia sẻ “Mình có con nhỏ, nên rất thích những khu nhà ở có tiện ích và khu vui chơi dành cho trẻ em. Ở Arita Home việc học hành, vui chơi của con trẻ trở nên thuận lợi hơn nhiều”.

Tai đây trẻ nhỏ được vui chơi thoải mái ở khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Người già được đi bộ, dạo chơi ở một không gian nhiều cây xanh, người lớn có thể tập gym, chơi thể thao ngay trong dự án mà không cần đi đâu xa.

Đặc biệt, cư dân Arita Home thường tự hào bởi khuôn viên dự án luôn được chăm sóc ngập tràn sắc xanh của lá, sắc màu của hoa. Không gian được trang trí càng trở nên lung linh vào những ngày lễ tết. Đây là một nét riêng mà hiếm có dự án nào ở Vinh tạo dựng được.

Không chỉ là một chốn an cư tuyệt nhờ những ưu điểm trên nên giá căn hộ luôn tăng theo thời gian, dù bán lại hay cho thuê cư dân đều có lợi.

Hi vọng những tâm huyết của chủ đầu tư cũng như tinh hoa, tinh túy của dự án sẽ được tiếp tục phát huy ở những dự án tiếp theo để cư dân thành Vinh có nhiều hơn nữa những chốn an cư đúng nghĩa và mang đến cho cư dân những trải nghiệm tuyệt vời mỗi ngày.

Tác giả: Tâm Phan

Nguồn tin: ANTT/NĐT