Toàn cảnh diễn biến mới nhất chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine trưa 7/3

Nga cáo buộc Mỹ và Ukraine phát triển vũ khí sinh học

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 12 (07/03/2022), với những diễn biến mới rất phức tạp.

Vào lúc 20 giờ ngày 06/03/2022, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra những thông tin mới về chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Theo thiếu tướng Igor Konashenkov, quân đội Nga đã mở đợt chế áp lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, đặc biệt là phòng không và không quân.

Ngày 06/03, sân bay của Không quân Ukraine ở Vinnytsa đã bị vô hiệu hóa bởi vũ khí tầm xa chính xác cao.

Máy bay chiến đấu và phòng không của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi thêm 3 máy bay chiến đấu Su-27 và 3 máy bay không người lái của Ukraine trên không.

Tổng cộng, trong ngày 05/03 và tính đến chiều tối ngày 06/03, Không quân Ukraine đã mất 11 máy bay tấn công và 2 máy bay trực thăng.

Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố: Hầu hết lực lượng không quân sẵn sàng chiến đấu của chính quyền Kiev đã bị phá hủy.

Phía Nga cũng cho biết nhiều máy bay của Ukraine đã bay đến Romania và các quốc gia lân cận. Và Nga cảnh báo: Việc các quốc gia này cho phép không quân Ukraine sử dụng các sân bay của nước mình để chống lại quân đội Nga sẽ được xem như sự tham gia của họ vào xung đột vũ trang với Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa chính xác cao của nước này đang nhắm vào các khu liên hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Máy bay Su-24 và Su-34 của Nga cất cánh oanh kích các mục tiêu ở Ukraine

Nga cáo buộc "Chế độ dân tộc chủ nghĩa Kiev" buộc các nhân viên ở các tổ hợp công nghiệp quốc phòng phải làm việc để phục hồi lại các vũ khí, khí tài của quân đội nước này bị hư hỏng.

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu "phi quân sự hóa" Ukraine, Nga tuyên bố sẽ tấn công vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Nhưng Nga công bố trước để cảnh báo các nhân viên tại các tổ hợp này nhanh chóng sơ tán.

Đặc biệt, Nga đưa ra cáo buộc về việc chính quyền Kiev đang khẩn trương dọn dẹp những dấu vết của một chương trình sinh học quân sự do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ ở Ukraine.

Phía Nga cho biết đã nhận được các tài liệu từ những nhân viên của các phòng thí nghiệm sinh học Ukraine về việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm như bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh tả và các bệnh chết người khác vào ngày 24/2.

Hiện nay, các tài liệu này đang được phân tích bởi các chuyên gia của lực lượng phòng hóa Nga.

Để tránh bại lộ việc vi phạm Điều 1 Công ước của Liên hợp quốc về cấm vũ khí sinh học và độc tố, Bộ Y tế Ukraine đã chỉ thị cho tất cả các phòng thí nghiệm sinh học, các kho dự trữ mầm bệnh nguy hiểm nhanh chóng xóa dấu vết về chương trình phối hợp Mỹ - Ukraine.

Pháo phản lực BM-27 Uragan của quân đội chính phủ Kiev bị dân quân miền Đông Ukraine tịch thu

Về tình hình chiến sự trên hướng bắc: Mặt trận liên tục diễn ra các trận không chiến, ném bom, và chế áp phòng không. Phòng không và không quân của cả hai bên hoạt động tích cực.

Hai mũi tiến công của quân đội Nga ở bờ đông và bờ tây sông Dniepr đều phát triển sâu về phía nam, có xu hướng bao vây, cô lập hoàn toàn thủ đô Kiev.

Về tình hình chiến sự trên hướng đông: Các lực lượng dân quân cộng hòa ly khai tự xưng Lugansk và Donetsk (LPR và DPR), với sự hỗ trợ hỏa lực của Nga, đang tiếp tục tấn công thành công.

Các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành nhiều đòn tấn công bằng vũ khí chính xác cao của không quân, tên lửa và pháo binh, để phá hủy tiềm năng quân sự của Ukraine.

Về tình hình chiến sự trên hướng nam: Dân quân cộng hòa ly khai tự xưng Donetsk đang tấn công thành phố Mariupol từ hướng tây bắc và hướng đông.

Bản đồ tình hình chiến sự đến ngày 06/03/2022

Vòng đàm phán thứ ba sẽ bắt đầu vào tối nay

Về tình hình đàm phán giữa hai bên: Dự kiến vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra lúc 15 giờ chiều ngày 07/03/2022 (giờ địa phương, khoảng 19 giờ cùng ngày giờ Việt Nam).

Nhà đàm phán David Arakhamia của Ukraine nói trên Đài Fox News rằng Kiev sẽ không nhượng bộ vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong đàm phán với Nga, nhưng sẵn sàng thảo luận "mô hình phi NATO" cho tương lai của nước này tại một diễn đàn lớn hơn, với sự đảm bảo của các nước như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Pháp.

Về phản ứng quốc tế: CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết tính đến ngày 06/03, Nga đã bắn hơn 600 tên lửa vào Ukraine và 95% lực lượng tập trung gần biên giới Ukraine trước đó hiện đã vào Ukraine.

Cũng theo quan chức này, giao tranh vẫn diễn ra ở Kherson và Mykolaiv trong ngày 06/03 trong lúc quân Nga đang khép chặt vòng vây các thành phố khác như Kiev, Chernihov, Kharkov và Mariupol. Với thành phố Odessa lớn thứ ba nằm ở phía nam Ukraine, phía Mỹ cho biết chưa có dấu hiệu trên thực địa Nga sắp tấn công.

New York Times từ các nguồn tin cho biết trong tuần qua, Mỹ và các đồng minh ở châu Âu đã chuyển cho Ukraine hơn 17.000 hệ thống vũ khí chống tăng, trong đó có tên lửa Javelin. Số vũ khí này được vận chuyển đến Ba Lan và Romania trên các vận tải cơ khổng lồ rồi men theo các ngả đường sang Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Anh sẽ cung cấp thêm 100 triệu USD (75,6 triệu bảng Anh) thông qua Ngân hàng Thế giới, để giúp Ukraine duy trì hoạt động của các cơ quan nhà nước cốt lõi và giảm thiểu áp lực tài chính từ xung đột. Trước đó, Anh đã cam kết hỗ trợ hơn 290 triệu USD để Ukraine trả lương cho người lao động trong khu vực công, các khoản lương hưu và an sinh xã hội.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị