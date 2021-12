TNR Stars Bỉm Sơn (Thanh Hoá): Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp với quy định?

May - Diêm Sài Gòn báo cáo không đúng sự thật?

Như tamnhin.trithuccuocsong.vn đã thông tin, mặc dù chưa đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã giao cho đơn vị phát triển dự án là TNR Holdings Việt Nam (một công ty chuyên phát triển bất động sản thuộc Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam) bán đất nền tại Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam cho khách.

Trước tình trạng trên, ngày 6/10/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tức tốc ban hành Công văn số 2960/UBND-TNMT cảnh báo người dân về việc mua bán, giao dịch đất tại Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam.

“Hiện nay dự án đã dược UBND tỉnh Thanh Hoá bàn giao đất tại các Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 và số 2302/QĐ-UBND ngày 2/7/2021; đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, dự án đầu tư được thẩm định phê duyệt; chưa được phê duyệt giá nộp tiền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; do đó, hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật”, nội dung Công văn 2960 nêu rõ.

Mặc dù UBND thị xã Bỉm Sơn khẳng định “dự án đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng theo quy hoạch”, nhưng trước đó gần 4 tháng, ngày 22/6/2021, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã có Công văn số 152/2021/CV-MDSG/DA4 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá rằng: “Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã hoàn thành việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và đã cơ bản thực hiện việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án”.

Công văn số 152/2021/CV-MDSG/DA4 của Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn.

Theo xác minh của phóng viên, ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa mới ban Quyết định số 2302/QĐ-UBND giao đất đợt 2 cho Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn thực hiện dự án. Vậy cách nào Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn có thể “cơ bản thực hiện việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án” trước ngày có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hoá (ngày 22/6/2021)? Có hay không Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn báo cáo không đúng sự thật? Việc báo cáo không đúng sự thật nhằm mục đích gì?

Đề xuất cho người dân tự xây dựng nhà ở có đúng quy định?

Cũng tại Công văn số 152/2021/CV-MDSG/DA4, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn cho rằng: “Để đáp ứng nhu cầu tự xây dựng nhà ở của người dân địa phương và thị trường, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp…..kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá xin ý kiến Bộ Xây dựng chấp thuận toàn bộ dự án được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đề xuất Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn…” (Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn đề xuất áp dụng Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 14/01/2013 và Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ cho phép chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở…).

Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, thị xã Bỉm Sơn.

Tuy nhiên, đề xuất của Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn được cho là không khả thi, nhanh chóng bị phá sản. Bởi lẽ, Điểm c, Khoản 3, Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 quy định: “Các lô đất được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở không thuộc các vị trí sau: nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị”.

Về việc này, Bộ Xây dựng cũng đã “yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất, ô đất ở trong ranh giới khu đất được giao tại dự án, không áp dụng đối với các lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp tuyến đường cấp khu vực trở lên trong và đi qua dự án”.

Ở một khía cạnh khác, theo điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 đã xác định được 02 tuyến đường cấp khu vực trở lên đi qua dự án (đường Trần Phú và 01 tuyến đường theo quy hoạch chung được thể hiện trong quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt).

Trong khi đó, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư (giữa UBND thị xã Bỉm Sơn và Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn) không có nội dung quy định việc đầu tư xây dựng nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp với các tuyến đường từ cấp khu vực trở lên là chưa phù hợp.

Như vậy, rất có khả năng, giữa UBND thị xã Bỉm Sơn và Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn sẽ phải tiếp tục ký thêm phụ lục (trước đó đã ký 2 phụ lục) điều chỉnh bổ sung hợp đồng và sau khi Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn hoàn thành việc “xây dựng nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp với các tuyến đường từ cấp khu vực trở lên” thì lúc đó mới có đủ cơ sở để xem xét đề xuất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Tại dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam TNR Holdings Việt Nam đóng vai trò là đơn vị phát triển dự án.

Được biết, liên quan đến nội dung nêu trên, cơ quan tam mưu đã có công văn đề xuất UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, làm rõ các nội dung có liên quan đến dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu (hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng...); Chỉ đạo UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức thực hiện việc lập,thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 và quy hoạch phân khu tại khu vực để đảm bảo thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch.

Tuy nhiên, nội dung công văn đề xuất không ấn định thời gian mà các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành công việc, đồng nghĩa với việc đó là khách hàng đã trót mua đất tại dự án Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam do đơn vị phát triển dự án là TNR Holdings Việt Nam bán không biết đến khi nào mới được xây nhà ở? Rõ ràng, cái được thì chưa thấy, nhưng cái mất (mất thời gian chờ đợi) đã hiện hữu ngay trước mắt.

Nguồn tin riêng mà phóng viên vừa có được cũng cho thấy, ngày 23/11/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá mới ban hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (đợt 1).

Có nghĩa là, trước ngày 23/11/2021, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước (chưa đủ điều kiện mở bán đất nền), thế nhưng đất nền tại dự án đã được TNR Holdings Việt Nam phân phối cho các sàn giao dịch bất động sản, bán tràn lan trước đó nhiều ngày./.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn