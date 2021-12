Tịnh thất Bồng Lai trần tình chuyện ra tòa vào tuần sau, bày tỏ bức xúc liên quan đến bố ruột Diễm My

Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) là một cơ sở đã nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian qua. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý.

Thời gian qua, những "góc khuất" bên trong cơ sở này đã một lần nữa khiến dư luận xôn xao. Vào ngày 9/12 tới đây, phiên tòa phúc thẩm của vụ án "50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai" sẽ được đưa ra xét xử.

Mới đây, Nhất Nguyên, một "sư thầy" của Tịnh thất Bồng Lai đã đăng đoạn video có nội dung bày tỏ sự bức xúc trước khi phiên tòa diễn ra. Theo Nhất Nguyên, việc ông Võ Văn Thắng (bố ruột Diễm My) dẫn họ hàng vào Tịnh thất Bồng Lai tìm con gái là xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

Với hành vi này, phía Tịnh thất Bồng Lai muốn ông Thắng phải chịu xử lý hình sự. Bên cạnh đó, ông Nhất Nguyên cũng bày tỏ bức xúc khi Nhị Nguyên, người đã bị ném gạch men vào mặt chỉ nhận được khoản 8 triệu đồng tiền bồi thường.

Trước đó, "sư thầy" này đã bị bà Châu Vinh Hóa, người trong nhóm ông Thắng ném gạch vào mặt trong lúc lời qua tiếng lại. Hậu quả, Nhị Nguyên đã bị thương tích 13%.

"Thầy Nhị Nguyên là người có nhân phẩm, là "ca sĩ", người nổi tiếng nữa. Việc bị ném gạch rồi nhận 8 triệu hơn tiền bồi thường là không hợp lý", Nhất Nguyên bức xúc.

Cũng theo Nhất Nguyên, phiên tòa sẽ được xét xử tại TAND tỉnh Long An (thuộc TP. Tân An).

