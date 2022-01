Tịnh thất Bồng Lai đóng cửa suốt ngày đêm, họ thường ra ngoài làm gì vào buổi sáng?

Vào ngày 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại Tịnh thất Bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ).

Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, an ninh được thắt chặt, đường vào Tịnh thất Bồng Lai cũng được thiết lập các chốt chặn để giữ trật tự trên địa bàn. Được biết, công an đã lấy lời khai nhóm người tại cơ sở này xuyên đêm.

Sáng ngày 5/1, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai. Trao đổi với PV, bà T. (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cho biết bà khá bất ngờ khi biết được thông tin nhóm người Tịnh thất Bồng lai đã bị khởi tố.

Bà T. là hàng xóm và từng là giáo viên dạy 3/5 chú tiểu thuộc cơ sở này. Được biết, các bé hiện đang theo học trường tiểu học Hòa Khánh Tây. "Cháu rất hiền, ngoan và học rất chăm. Tôi nhớ mãi hình ảnh của chú tiểu khuyên bạn bè đừng chạy nhảy để bị vấp té. Nói chung, dù giảng dạy thời gian không dài nhưng tôi cảm nhận các cháu sống rất tình cảm. Về cơ sở Tịnh thất Bồng Lai sinh hoạt thế nào thì tôi không rõ, vì họ vốn rất kín tiếng, đóng cửa kín cả ngày lẫn đêm".

Tịnh thất Bồng Lai sáng 5/1

Trao đổi với PV, một người hàng xóm cho biết các "sư thầy", "sư cô" thuộc Tịnh thất Bồng Lai đều có công việc riêng, mỗi sáng đều đi làm. "Buổi chiều, các "sư cô" hay ghé mua kem, nước ngọt cho các chú tiểu ăn. Họ nói chuyện rất lịch sự và hiền lành. Mùa dịch vừa rồi, chúng tôi thấy họ chở cả xe củ mì đi bán", người này cho biết.

Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tịnh thất Bồng Lai luôn trong trạng thái đóng cửa. Thậm chí, vào tháng 11/2021, khi gặp PV, ông Nhất Nguyên (SN 1991), một "tu sĩ" tại cơ sở này phải hẹn gặp ở ghế đá nhà đối diện. Theo ông, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân không muốn người lạ vào Tịnh thất Bồng Lai vì tình hình dịch bệnh phức tạp.

Ông N. (hàng xóm) cho biết: "Lúc Tịnh thất Bồng Lai nổi tiếng nhờ các chú tiểu thi Thách thức danh hài, nhiều đoàn từ thiện ghé thăm họ lắm. Lúc đó, họ tiếp khách rất thường xuyên. Sau khi cơ quan chức năng lên tiếng về hành vi trục lợi từ thiện, các "sư thầy" trở nên kín tiếng hơn".

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Long An cũng đã có đoàn kiểm tra liên ngành tại cơ sở này. Hiện tại, có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cao Thị Cúc.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị