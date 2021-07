Tỉnh Nghệ An sẽ đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đợt 1 trước ngày 5/8/2021

Theo đó, đối tượng được đón về đợt 1 gồm: Công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19 có nhu cầu thiết yếu trở về quê, có kết quả xét nghiệm Âm tính với COVID-19 đang trong thời hạn 72 giờ trước khi lên máy bay, phân thành 2 nhóm.

Nhóm 1 là ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em (đã đăng ký danh sách trên Website dangkyveque.nghean.gov.vn). Nhóm 2 là các đối tượng tự chi trả chi phí để đăng ký chuyến bay thương mại. Đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam về Nghệ An bằng máy bay, đón công dân đến các khu cách ly tập trung bằng xe ôtô. Dự kiến đón đợt 1 trước ngày 5/8/2021.

Phương thức bàn giao, tiếp nhận: Đối với nhóm 1, sau khi xuống máy bay, lực lượng chức năng hướng dẫn công dân di chuyển lên xe đưa về khu cách ly tập trung. Đối với nhóm 2, hãng hàng không chịu trách nhiệm vận chuyển và bố trí công dân đến các khách sạn đã chuẩn bị.

Các công dân được đón về sẽ cách ly tập trung tại thị xã Cửa Lò hoặc thành phố Vinh, thời gian 14 ngày tại điểm cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại gia đình 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Về kinh phí cách ly, đối với nhóm 1 (cách ly theo chỉ định của cơ quan nhà nước), công dân được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại (từ thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở cách ly tập trung, từ cơ sở cách ly tập trung đến các địa điểm khác); chi phí cách ly (tiền ăn, xét nghiệm, sinh hoạt phí...) tại cơ sở cách ly tập trung, chi phí xét nghiệm tại nhà (nếu có)... Nguồn kinh phí gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ theo phân cấp trong khả năng cân đối; nguồn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quản lý; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đối với nhóm 2 (cách ly theo yêu cầu của công dân), công dân chi trả toàn bộ kinh phí đi lại; chi phí cách ly (tiền ăn, xét nghiệm, sinh hoạt phí...) tại cơ sở cách ly tập trung, chi phí xét nghiệm tại nhà (nếu có)...

Để thực hiện tốt phương án đón công dân, UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc đón công dân Nghệ An ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khâu nối với Sở LĐTB&XH thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam và Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo đúng phương án đã đưa ra; báo cáo kết quả thực hiện Phương án này với UBND tỉnh Nghệ An và UBND thành phố Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế bố trí Tổ công tác tại Sân bay Vinh và khu cách ly tập trung để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo công tác y tế tại khu cách ly tập trung, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 04 lần: Lần đầu ngay khi vào khu cách ly, các lần tiếp theo vào ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tập trung bằng phương pháp RT - PCR (theo hình thức mẫu gộp). Nếu có mẫu có kết quả xét nghiệm Dương tính hoặc nghi ngờ thì tiến hành xét nghiệm mẫu đơn bằng phương pháp RT-PCR. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime – PCR vào ngày thứ 7 sau khi công dân hoàn thành cách ly tập trung. Đồng thời, lập dự toán đảm bảo công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh giao Sở GTVT Nghệ An đề nghị Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hành khách công cộng đón công dân từ chỗ ở đến Sân bay Tân Sơn Nhất; tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho phép khai thác đường bay thương mại để đón công dân Nghệ An trở về quê. Đồng thời làm việc với các hãng hàng không để mở các chuyến bay thương mai (thu phí trọn gói vé máy bay, ăn, ở, xét nghiệm) và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả về yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; đề nghị Hiệp Hội vận tải ôtô Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển công dân thuộc Nhóm 1 từ sân bay Vinh về khu cách ly tập trung.

Sở TT&TT thông báo bằng tin nhắn và gọi điện cho công dân thuộc nhóm 1 biết các thông tin về thời gian, địa điểm đón ở thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Sở GTVT thực hiện phương án.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH làm việc với Khách sạn xanh Cửa Lò để chuẩn bị các điều kiện đón công dân về cách ly tập trung; công bố danh sách khách sạn cung cấp dịch vụ cách ly có thu phí (ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò), thực hiện giám sát giá và chất lượng dịch vụ; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra các địa điểm cách ly tập trung đảm bảo điều kiện tổ chức cách ly cho công dân.

Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại điểm đón công dân tại sân bay Vinh và trong quá trình di chuyển về khu cách ly tập trung; phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Sở GTVT thực hiện Phương án.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, chỉ đạo các điểm cách ly tập trung trong các doanh trại quân đội chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện sẵn sàng đón nhận, cách ly công dân; chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ngành địa phương liên quan khảo sát, kiểm tra các địa điểm cách ly có thu phí, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét quyết định.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Phương án này, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định; hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị bố trí phương tiện, nhân lực và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 đón công dân từ khu vực cách ly tập trung đưa về địa phương và có phương án giao công dân đến tận gia đình sau khi kết thúc đợt cách ly tập trung; phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung của Phương án này.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối cung cấp thông tin về các chuyến bay cho công dân theo các nhóm đối tượng; hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các công dân ra sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng lịch trình; vận động công dân Nghệ An ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú, có phương án quan tâm, hỗ trợ công dân vùng dịch khắc phục khó khăn đảm bảo cuộc sống.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An phối hợp hỗ trợ các sở, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện phương án này.

UBND tỉnh đề nghị Hãng hàng không cung cấp các thông tin cần thiết cho những công dân thuộc nhóm 1 để công dân chuẩn bị trước khi ra sân bay; triển khai bán vé cho công dân nhóm 2; làm việc với các điểm cách ly để thống nhất về giá và ký hợp đồng bố trí cách ly công dân; thu tiền ăn, tiền nghỉ, tiền xét nghiệm của công dân thuộc đối tượng nhóm số 2 để chi trả cho cơ sở cách ly.

