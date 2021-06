Tính năng siêu hữu ích sắp có mặt trên iPhone cùng iOS 15, cập nhật ngay kẻo tiếc

iOS 15 sẽ được Apple chuyển tới tay người dùng vào mùa thu này với rất nhiều tính năng mới. Dù vậy, một trong những tính năng thú vị nhất trong số này là Focus.

Theo đó, tính năng này cho phép người dùng chặn toàn bộ mọi yếu tố gây nhiễu như thông tin từ ứng dụng hay các tin nhắn mà bạn không quan tâm trong một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể đọc các thông bào và tin nhắn bị chặn sau đó.

(Ảnh: Apple/CNBC)

So với tính năng Do Not Disturb, Focus mang đến khả năng tuỳ biến cao hơn khi người dùng có thể lựa chọn những ứng dụng và những người có thể liên hệ với bạn khi điện thoại được đặt ở chế độ Focus.

Từ iOS 15, tính năng Focus sẽ được tích hợp ngay trong thanh chức năng mà người dùng có thể truy cập bằng cách vuốt xuống từ góc trên bên phải màn hình.

(Ảnh: Apple/CNBC)

iOS 15 cũng đồng thời cho phép người dùng tạo ra các thiết lập Focus khác nhau và có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa chúng. Ví dụ, bạn có thể tạo một thiết lập Focus chỉ dành riêng cho gia đình. Khi kích hoạt chế độ này, người dùng sẽ chỉ nhận được các tin nhắn, cuộc gọi từ người thân.

Thú vị hơn nữa, Focus có thể được áp dụng cho tất cả các thiết bị Apple bạn đang dùng cùng lúc. Ví dụ, khi Focus được kích hoạt trên iPhone, chúng đồng thời sẽ được kích hoạt trên Apple Watch, iPad và MacBook.

(Ảnh: Apple/CNBC)

iOS 15 được Apple lần đầu giới thiệu chính thức trong sự kiện WWDC diễn ra vào mùa hè năm nay. Hệ điều hành này nhiều khả năng sẽ được tung ra chính thức vào mùa thu tới, xung quang thời điểm Apple giới thiệu những chiếc iPhone thế hệ tiếp theo.

Phiên bản public beta của iOS 15 được kỳ vọng sẽ được Apple tung ra ngay vào tháng 7.

Tác giả: Tâm Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn