Tinh hoàn cá tuyết - "Thần dược" đắt đỏ được phái mạnh ưa dùng

Shirako là tên gọi chung của món ăn được chế biến với nguyên liệu chính là tinh hoàn của cá biển đực. Bộ phận này nằm trong mình của những con cá biển đực, được đầu bếp khéo léo lấy ra khi còn tươi. Nhiều người cho rằng đây có lẽ là món ăn kỳ lạ nhất ở Nhật Bản.

Món Shirako chủ yếu được khai thác từ cá tuyết vào mùa đông từ tháng 1 đến tháng 3. Tại "xứ sở hoa anh đào", thực khách có thể gọi món ăn này tại bất cứ nhà hàng sushi nào.

Tinh hoàn cá tuyết - Món đặc sản được cánh mày râu Nhật Bản ưa chuộng (Ảnh: Travel).

Các túi tinh trùng của cá tuyết có hình dạng như phần não với những nếp gấp lớn màu trắng sữa.

Ngoài công dụng thúc đẩy chống lão hóa, nhiều protein và vitamin B tốt cho sức khỏe, người Nhật chuộng tinh hoàn cá vì cho rằng chúng có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt với nam giới. Bởi vậy, món đặc sản đắt đỏ này còn ví von như "thần dược", rất được lòng cánh mày râu.

Có nhiều cách chế biến tinh hoàn cá. Thông dụng nhất là ăn sống kèm hành và lá tía tô. Người đầu bếp sẽ cắt nhỏ tinh hoàn thành miếng vừa ăn, xát muối làm sạch rồi rửa kỹ với nước.

Món ăn có thể thưởng thức sống kèm hành tươi (Ảnh: JapanTour).

Với người lần đầu thưởng thức không tránh khỏi cảm giác e dè vì còn nguyên vị tanh nồng. Người đã quen thì cho rằng, đây là món ngon với kết cấu mềm mượt, như tan nhanh như bơ mịn trên đầu lưỡi khi vừa cắn phải.

Nếu không thể ăn sống, thực khách có thể chọn cách làm chín. Chúng được chế biến thành nhiều món khác nhau như nướng, chiên hoặc hấp. Cách phổ biến hơn cả là tinh hoàn cá chưng với nấm đông cô, nấm kim chi cùng củ cải, cà rốt, giúp tăng hương vị béo bùi của món ăn. Khi nấu chín, chúng sẽ cứng hơn và có màu vàng.

Nên ăn tinh hoàn cá tuyết vào mùa đông cũng là thời điểm sinh sản của cá, món ăn sẽ chất lượng hơn (Ảnh: Travel).

Vào thời điểm lập đông, người Nhật thường chọn shirako làm món ăn đặc trưng chào đón năm mới. Nếu là tinh hoàn của cá tuyết sẽ giúp món ăn trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, thứ nguyên liệu đắt đỏ này chỉ có vào mùa đông khi cá tuyết đạt kích thước lớn và ngon nhất.

Đây được xem là "giai đoạn vàng" trong quá trình sinh sản của cá nên chất lượng và hương vị của Shirako ngon khó bì kịp.

