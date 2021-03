Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức “Tháng Ba biên giới” tại huyện miền núi 30a Kỳ Sơn

Trong tỉnh

Ngày 5-3, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021 tại xã Mường Ải, huyện miền núi 30a Kỳ Sơn (Nghệ An).