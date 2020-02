'Tình đầu quốc dân' xứ Hàn 3 lần ly hôn và bị ép khỏa thân năm 14 tuổi

Ngày 17/2, nữ diễn viên Lee Sang Ah tham gia chương trình Are you eating well và hé lộ về những khó khăn cô từng đối mặt trong cuộc sống. Sao nữ của Cú nhảy cuối cùng cho biết cô từng có ý định tự tử khi gặp thất bại trong hôn nhân.

Năm 1997, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Lee Sang Ah tuyên bố kết hôn với nghệ sĩ hài Kim Han Seok. Cô gọi đây là định mệnh.

Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, nữ diễn viên quyết định ly thân chồng. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn ngay trong năm đó. "Tôi chưa bao giờ có cảm giác thất bại trong cuộc đời cho tới khi ly hôn lần đầu", Lee Sang Ah nói.

Cú sốc hôn nhân đổ vỡ khiến Lee suy sụp tinh thần. Cô chia sẻ: "Tôi đã đau khổ, tổn thương, thậm chí từng nghĩ sẽ tự tử". Ngôi sao 48 tuổi cho rằng đổ vỡ đến từ việc hai người kết hôn vội vã, không tìm hiểu bạn đời kỹ càng nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

"Tình đầu quốc dân" Lee Sang Ah gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân.

Lee Sang Ah cho biết cô luôn có khát khao được sống trong gia đình hạnh phúc. Vì vậy, 2 năm sau đó, nữ diễn viên tái hôn với nhà sản xuất phim Jeon Cheol.

Cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài một năm. Năm 2001, Lee Sang Ah chia tay Jeon Cheol vì áp lực kinh tế. Nữ diễn viên tiếp tục kết hôn với doanh nhân Yoon Ki Young vào năm 2002.

"Khi đó, tôi gặp khó khăn và anh ấy giúp đỡ tôi. Tôi muốn ở bên anh ấy", diễn viên 48 tuổi tâm sự. Hai người ở bên nhau 11 năm trước khi chính thức ly dị vì nữ diễn viên luôn gặp tin đồn thất thiệt, chịu nhiều áp lực tâm lý khi ở bên cạnh chồng.

Hiện, Lee Sang Ah sống cùng con gái. Cô cho biết hai mẹ con thường xảy ra tranh cãi về những vấn đề nhỏ trong cuộc sống. Tuy nhiên, nữ diễn viên và con gái cũng nhanh chóng làm hòa.

Không chỉ gặp trắc trở trong cuộc sống, Lee Sang Ah còn gặp biến cố trong công việc khiến cô bị ám ảnh tâm lý. Diễn viên sinh năm 1972 từng bị ép đóng cảnh khỏa thân vào năm 1986 khi tham gia phim điện ảnh Giọt lệ ly biệt. Khi đó, nữ diễn viên mới 14 tuổi.

Nữ diễn viên bị ép đóng cảnh khỏa thân vào năm 14 tuổi.

"Đạo diễn còn tuyên bố 'không cởi đồ phải bồi thường toàn bộ hợp đồng'.Ông ta nói rằng tôi có đủ tiền trả cho ông ta không, tôi mới đi diễn vài năm làm sao đủ tiền. Tôi đành cắn răng chịu đựng và chấp nhận cởi đồ trước ống kính”, Lee Sang Ah chia sẻ trên đài tvN vào năm 2015.

Lee Sang Ah sinh năm 1972, gia nhập ngành giải trí khi mới chỉ 12 tuổi. Cô được yêu thích nhờ nét đẹp trong sáng, gợi nhớ đến tình đầu. Nhờ đó, khán giả xứ kim chi ưu ái gọi Lee là "tình đầu quốc dân".

Năm 1994, Lee Sang Ah đặt chân vào hàng ngũ sao hạng A sau thành công của Cú nhảy cuối cùng. Trong phim, cô hợp tác cùng Son Ji Chang, Jang Dong Gun, Shim Eun Ha...

Sau tác phẩm này, Lee Sang Ah không có vai diễn gây ấn tượng nào khác. Sóng gió hôn nhân cũng khiến sự nghiệp của cô tụt dốc. Hiện nay, người đẹp 48 tuổi thường chỉ nhận được vai phụ trong các phim truyền hình.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: zing.vn